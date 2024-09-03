Арестован заместитель командующего ЛенВО Муминджанов

Муминджанова арестовали по делу о получении взятки, заявили в суде
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Московский суд до 2 ноября арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и отрицает свою вину.
«Суд в Москве арестовал до 2 ноября замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о получении взяток», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что защита генерал-майора планирует обжаловать его арест.
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