Арестован заместитель командующего ЛенВО Муминджанов

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Муминджанова арестовали по делу о получении взятки, заявили в суде Фото:
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Московский суд до 2 ноября арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и отрицает свою вину.

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«Суд в Москве арестовал до 2 ноября замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о получении взяток», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что защита генерал-майора планирует обжаловать его арест.

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Московский суд до 2 ноября арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и отрицает свою вину. «Суд в Москве арестовал до 2 ноября замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о получении взяток», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что защита генерал-майора планирует обжаловать его арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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