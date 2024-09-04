Тренер поделилась простым упражнением для похудения, если мало времени

Тренер Томпсон: ходьба способствует эффективному похудению
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Ходьба позволяет задействовать мышцы рук и плеч, что приведет к эффективному похудению
Ходьба позволяет задействовать мышцы рук и плеч, что приведет к эффективному похудению Фото:

Любая физическая активность, способствующая увеличению частоты сердечных сокращений, может помочь в похудении. Самым эффективным упражнением является активная ходьба, которая не займет много времени. Об этом рассказала тренер Эллен Томпсон.

«Любая активность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, может считаться кардионагрузкой. Ходьба с любой интенсивностью <...> относится к этому критерию», — заявила Томпсон изданию Fit and well. Предпочтительным вариантом является умеренная или высокая интенсивность ходьбы.

Упражнение, основанное на активной ходьбе, позволяет задействовать мышцы рук и плеч, что делает его интенсивнее, чем стандартная 10-минутная прогулка или марш на месте. Такая активность не только повышает сердечный ритм, но и приносит значительные преимущества для здоровья сердца. Более того, в процессе тренировки может временно увеличиться метаболизм — скорость, с которой организм сжигает калории. Чтобы усилить эффект от тренировки, тренер рекомендует повторять упражнение несколько раз, выполнять его в более быстром темпе или добавить пару легких гантелей.

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Любая физическая активность, способствующая увеличению частоты сердечных сокращений, может помочь в похудении. Самым эффективным упражнением является активная ходьба, которая не займет много времени. Об этом рассказала тренер Эллен Томпсон. «Любая активность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, может считаться кардионагрузкой. Ходьба с любой интенсивностью <...> относится к этому критерию», — заявила Томпсон изданию Fit and well. Предпочтительным вариантом является умеренная или высокая интенсивность ходьбы. Упражнение, основанное на активной ходьбе, позволяет задействовать мышцы рук и плеч, что делает его интенсивнее, чем стандартная 10-минутная прогулка или марш на месте. Такая активность не только повышает сердечный ритм, но и приносит значительные преимущества для здоровья сердца. Более того, в процессе тренировки может временно увеличиться метаболизм — скорость, с которой организм сжигает калории. Чтобы усилить эффект от тренировки, тренер рекомендует повторять упражнение несколько раз, выполнять его в более быстром темпе или добавить пару легких гантелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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