Тренер поделилась простым упражнением для похудения, если мало времени

Любая физическая активность, способствующая увеличению частоты сердечных сокращений, может помочь в похудении. Самым эффективным упражнением является активная ходьба, которая не займет много времени. Об этом рассказала тренер Эллен Томпсон.
«Любая активность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, может считаться кардионагрузкой. Ходьба с любой интенсивностью <...> относится к этому критерию», — заявила Томпсон изданию Fit and well. Предпочтительным вариантом является умеренная или высокая интенсивность ходьбы.
Упражнение, основанное на активной ходьбе, позволяет задействовать мышцы рук и плеч, что делает его интенсивнее, чем стандартная 10-минутная прогулка или марш на месте. Такая активность не только повышает сердечный ритм, но и приносит значительные преимущества для здоровья сердца. Более того, в процессе тренировки может временно увеличиться метаболизм — скорость, с которой организм сжигает калории. Чтобы усилить эффект от тренировки, тренер рекомендует повторять упражнение несколько раз, выполнять его в более быстром темпе или добавить пару легких гантелей.
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