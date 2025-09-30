В Индонезии обрушилась школа-интернат, дети находятся под завалами

Срочная новость
В городе Сидоарджо, находящемся в провинции Восточная Ява в Индонезии, произошло обрушение здания исламского пансиона «Аль-Хозини». В результате инцидента погиб один человек, еще 98 получили различные травмы. По уточненной информации, под завалами остаются семеро несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Detik.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!