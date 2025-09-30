Назван реальный рост цен на новые иномарки за год

Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных марок в России за год выросла на 1,85%, что ниже уровня инфляции. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Ведомство сравнило цены на июль 2024 и июль 2025 года после введения долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора.
«Переходя к официальным данным Росстата, можно сравнить стоимость новой легковой иномарки в июле этого года и в июле прошлого года. <...> В итоге средняя цена на новый легковой автомобиль иностранной марки за год выросла всего на 1,85% — ниже уровня инфляции», — сказал Алиханов. Цитата по ТАСС.
Он отметил, что ситуация с ценами остается стабильной даже на фоне пересмотра ставок утилизационного сбора. Алиханов привел данные крупнейших дилеров — «Рольф» и «Авилон», согласно которым стоимость некоторых популярных моделей снизилась. Так, автомобили Belgee, Exeed и Omoda за год подешевели на 8–17%.
Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ о новой методике расчета утильсбора для легковых автомобилей категории М1. С 1 ноября 2025 года базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность автомобиля станет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.
Величина утилизационного сбора рассчитывается по формуле, согласно которой сумма сбора определяется как произведение базовой ставки на соответствующий коэффициент. Помимо этого, при вычислении размера платежа могут дополнительно учитываться таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз, в случае если указанные суммы были оплачены не в полном объеме при ввозе транспортного средства. Повышение ставки НДС на 2% представляет собой вклад всех граждан России в обеспечение безопасности.
