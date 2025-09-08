Минобороны РФ: ВСУ атаковали Крым 13 беспилотниками

За три часа ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ
За три часа ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили, что в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени над территорией Крыма и акваторией Черного моря было уничтожено и перехвачено 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Вооруженным силам Украины.

