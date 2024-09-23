Семье уральского боксера подарили квартиру

Уральский боксер Олег Смирнов и его супруга, кикбоксер Карина Валеева получили двухкомнатную квартиру. Большой подарок сделал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса (СОФБ).
«Бокс не только объединяет спортсменов, но и помогает создавать семьи, соединяя судьбы и сердца. Очень рад, что благодаря этому виду спорта люди находят друг друга», — сказал председатель правления СОФБ Михаил Кайгородов, который вручил сертификат на жилье, подаренный Умаром Кремлевым. Молодые супруги поблагодарили за подарок и отметили, что, имея свой уголок, они смогут посвящать больше внимания воспитанию малыша и спорту.
Как сообщало ранее URA.RU, Олег Смирнов сделал предложение Карине Валеевой в феврале 2024 года. Это произошло прямо на боксерском ринге сразу после победы на первенстве области. Оба спортсмена росли в небольших городах: Олег родом из Краснотурьинска, а Карина — из Ижевска.
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