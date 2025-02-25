Под Екатеринбургом ограничили движение по трассе до Тюмени

25 февраля 2025 в 12:26 Размер текста - 17 +

На участке проводят ремонт (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Возле Богдановича (Свердловская область) утром 25 февраля дорожники организовали реверсивное движение по Тюменскому тракту на время проведения ремонта. Работы продлятся до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 86-м и 89-м километрах трассы Р-351 с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале компании. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле Богдановича (Свердловская область) утром 25 февраля дорожники организовали реверсивное движение по Тюменскому тракту на время проведения ремонта. Работы продлятся до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 86-м и 89-м километрах трассы Р-351 с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале компании. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.