Под Екатеринбургом ограничили движение по трассе до Тюмени

Возле Богдановича (Свердловская область) утром 25 февраля дорожники организовали реверсивное движение по Тюменскому тракту на время проведения ремонта. Работы продлятся до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На 86-м и 89-м километрах трассы Р-351 с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале компании.
Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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