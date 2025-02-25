Под Екатеринбургом ограничили движение по трассе до Тюмени

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожный знак, объезд, пермский тракт, большегрузы, путь, трасса, дорога, большегрузный транспорт, ремонт автодороги
На участке проводят ремонт (архивное фото) Фото:

Возле Богдановича (Свердловская область) утром 25 февраля дорожники организовали реверсивное движение по Тюменскому тракту на время проведения ремонта. Работы продлятся до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На 86-м и 89-м километрах трассы Р-351 с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале компании.

Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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Возле Богдановича (Свердловская область) утром 25 февраля дорожники организовали реверсивное движение по Тюменскому тракту на время проведения ремонта. Работы продлятся до 18:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На 86-м и 89-м километрах трассы Р-351 с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале компании. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили дорожники. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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