Профайл нового руководителя свердловского СК Францишко

Генерал-майор юстиции Богдан Францишко назначен на пост свердловского следкома на пять лет. Карьеру в правоохранительных органах он начал в 1997 году. Подробнее о ней — в материале URA.RU.
Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области.
В 2011-м он стал замначальника отдела по расследованию особо важных дел Томской области. А через три года перешел на аналогичную должность в ГСУ СКР по Крыму. В сентябре 2019 года его назначили шефом курганского управления СК. В прошлом году он был переназначен на эту же должность.
Звание генерал-майора он получил в 2022-м. За все время службы награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II, III степени и «За отличие».
До Францишко пост главы регионального СК с приставкой «и.о» занимал Константин Мирошниченко. По предварительным данным, он вернется к должности замначальника. В Свердловской области уже два года нет полновесного руководителя СКР — после ухода Михаила Богинского.
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