Профайл нового руководителя свердловского СК Францишко

Генерал-майор Францишко стал новым главой свердловского СК на пять лет

25 февраля 2025 в 17:49 Размер текста - 17 +

Богдан Францишко начал службу в органах в 1997 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Генерал-майор юстиции Богдан Францишко назначен на пост свердловского следкома на пять лет. Карьеру в правоохранительных органах он начал в 1997 году. Подробнее о ней — в материале URA.RU. Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. В 2011-м он стал замначальника отдела по расследованию особо важных дел Томской области. А через три года перешел на аналогичную должность в ГСУ СКР по Крыму. В сентябре 2019 года его назначили шефом курганского управления СК. В прошлом году он был переназначен на эту же должность. Звание генерал-майора он получил в 2022-м. За все время службы награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II, III степени и «За отличие». До Францишко пост главы регионального СК с приставкой «и.о» занимал Константин Мирошниченко. По предварительным данным, он вернется к должности замначальника. В Свердловской области уже два года нет полновесного руководителя СКР — после ухода Михаила Богинского. Указ Путина о назначении Францишко на пост начальника свердловского СК Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-майор юстиции Богдан Францишко назначен на пост свердловского следкома на пять лет. Карьеру в правоохранительных органах он начал в 1997 году. Подробнее о ней — в материале URA.RU. Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. В 2011-м он стал замначальника отдела по расследованию особо важных дел Томской области. А через три года перешел на аналогичную должность в ГСУ СКР по Крыму. В сентябре 2019 года его назначили шефом курганского управления СК. В прошлом году он был переназначен на эту же должность. Звание генерал-майора он получил в 2022-м. За все время службы награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II, III степени и «За отличие». До Францишко пост главы регионального СК с приставкой «и.о» занимал Константин Мирошниченко. По предварительным данным, он вернется к должности замначальника. В Свердловской области уже два года нет полновесного руководителя СКР — после ухода Михаила Богинского.