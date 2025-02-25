Профайл нового руководителя свердловского СК Францишко

Генерал-майор Францишко стал новым главой свердловского СК на пять лет
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День памяти и скорби. Курган, францишко богдан
Богдан Францишко начал службу в органах в 1997 году Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Генерал-майор юстиции Богдан Францишко назначен на пост свердловского следкома на пять лет. Карьеру в правоохранительных органах он начал в 1997 году. Подробнее о ней — в материале URA.RU.

Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области.

В 2011-м он стал замначальника отдела по расследованию особо важных дел Томской области. А через три года перешел на аналогичную должность в ГСУ СКР по Крыму. В сентябре 2019 года его назначили шефом курганского управления СК. В прошлом году он был переназначен на эту же должность.

Звание генерал-майора он получил в 2022-м. За все время службы награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II, III степени и «За отличие».

До Францишко пост главы регионального СК с приставкой «и.о» занимал Константин Мирошниченко. По предварительным данным, он вернется к должности замначальника. В Свердловской области уже два года нет полновесного руководителя СКР — после ухода Михаила Богинского.

Указ Путина о назначении Францишко на пост начальника свердловского СК
Указ Путина о назначении Францишко на пост начальника свердловского СК
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Генерал-майор юстиции Богдан Францишко назначен на пост свердловского следкома на пять лет. Карьеру в правоохранительных органах он начал в 1997 году. Подробнее о ней — в материале URA.RU. Францишко родился в 1975 году в Мариинске (Кемеровская область). Окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 1997-го по 2010-й служил в прокуратуре Томской области. В 2011-м он стал замначальника отдела по расследованию особо важных дел Томской области. А через три года перешел на аналогичную должность в ГСУ СКР по Крыму. В сентябре 2019 года его назначили шефом курганского управления СК. В прошлом году он был переназначен на эту же должность. Звание генерал-майора он получил в 2022-м. За все время службы награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II, III степени и «За отличие». До Францишко пост главы регионального СК с приставкой «и.о» занимал Константин Мирошниченко. По предварительным данным, он вернется к должности замначальника. В Свердловской области уже два года нет полновесного руководителя СКР — после ухода Михаила Богинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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