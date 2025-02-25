ЕС собирается пойти дальше в вопросе санкций против России

Европа просит Индию помочь с обеспечением санкций против России
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Глава ЕК просит помощь у Индии с Россией
Глава ЕК просит помощь у Индии с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели намерена обратиться с просьбой поддержать соблюдение международных санкций против России. Как сообщают СМИ, диалог состоится на этой неделе в Нью-Дели.

«ЕС обратится за помощью к Индии для обеспечения соблюдения санкций против России», — передает Bloomberg. При этом МИД Индии от комментариев воздержался. 

27–28 февраля состоится визит группы еврокомиссаров в Нью-Дели под руководством Урсулы фон дер Ляйен. По данным источника, предметом обсуждения станет вопрос о расширении доступа европейских товаров на индийский рынок, включая высокие тарифы, которые в настоящее время установлены на такие товары, как автомобили и вино.

Ранее главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. В новый список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, был включен запрет для 13 российских кредитных организаций на доступ к SWIFT. Об этом писал MK.RU.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели намерена обратиться с просьбой поддержать соблюдение международных санкций против России. Как сообщают СМИ, диалог состоится на этой неделе в Нью-Дели. «ЕС обратится за помощью к Индии для обеспечения соблюдения санкций против России», — передает Bloomberg. При этом МИД Индии от комментариев воздержался.  27–28 февраля состоится визит группы еврокомиссаров в Нью-Дели под руководством Урсулы фон дер Ляйен. По данным источника, предметом обсуждения станет вопрос о расширении доступа европейских товаров на индийский рынок, включая высокие тарифы, которые в настоящее время установлены на такие товары, как автомобили и вино. Ранее главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. В новый список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, был включен запрет для 13 российских кредитных организаций на доступ к SWIFT. Об этом писал MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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