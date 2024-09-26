Еврокомиссия: ЕС откажется от идеи по ударам вглубь России

Еврокомиссия не будет выступать с рекомендациями снять все ограничения для ВСУ на удары вглубь РФ на фоне принятой резолюции о поддержке Украины. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
«ЕС не будет принимать коллективное решение относительно применения Киевом западного оружия для ударов вглубь территории России», — передает газета «Известия». Согласно заявлению Стано в интервью изданию, Украина имеет право бить по военным объектам на территории РФ, но решение, использовать ли оружие, предоставленное отдельными членами ЕС, является компетенцией каждого из государств-членов.
Ранее Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины. В документе содержится призыв для стран союза снять все ограничения для ВСУ на использование дальнобойных ракет. Евродепутаты также призывали союзников выполнить обязательства от марта прошлого года на поставку Киеву миллиона боеприпасов и ускорить передачу оружия, систем ПВО, а также иного вооружения.
Президент РФ Владимир Путин уже давал понять, в случае если решение об атаках российских регионов будет принято — последует жесткий и решительный ответ. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Западу сейчас необходимо осознать свое поражение в политике против России. Путин готов к диалогу с лидерами Совета Безопасности ООН, но такая встреча в ближайшее время маловероятна, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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