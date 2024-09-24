Песков оценил вероятность встречи Путина с членами Совбеза ООН

Владимир Путин остается открыт для контактов, отметил Песков
Президент России Владимир Путин готов к диалогу с лидерами постоянных членов Совета Безопасности ООН, однако встреча в формате саммита «пятерки» в ближайшее время маловероятна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент остается открытым для контактов. Но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», — сказал Песков в интервью газете «Известия».
Ранее Песков заявлял, что Запад и США готовы конфликтовать с Россией до «последнего украинца». Так он прокомментировал сообщения о возможных удара вглубь РФ.
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