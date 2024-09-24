24 сентября 2024

Лавров предрек провал Запада в войне против России

Лавров: Россия будет побеждать, иного языка Запад не поймет
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Западу необходимо осознать свое поражение в политике против России, заявил Сергей Лавров Фото:

Россия одержит победу в конфликте, который был спровоцирован Западом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед участием в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

Лавров также выразил уверенность в том, что Западу необходимо осознать свое поражение в политике против России и международного права. Он подчеркнул, что нет необходимости переписывать Устав ООН, а важно следовать его положениям, которые были установлены много лет назад.

Среди западных лидеров есть пара здравомыслящих, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Это он объяснил тем, что Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает RT.

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Россия одержит победу в конфликте, который был спровоцирован Западом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед участием в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — подчеркнул Лавров, передает ТАСС. Лавров также выразил уверенность в том, что Западу необходимо осознать свое поражение в политике против России и международного права. Он подчеркнул, что нет необходимости переписывать Устав ООН, а важно следовать его положениям, которые были установлены много лет назад. Среди западных лидеров есть пара здравомыслящих, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Это он объяснил тем, что Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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