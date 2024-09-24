Лавров предрек провал Запада в войне против России

Лавров: Россия будет побеждать, иного языка Запад не поймет

25 сентября 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Западу необходимо осознать свое поражение в политике против России, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия одержит победу в конфликте, который был спровоцирован Западом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед участием в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — подчеркнул Лавров, передает ТАСС. Лавров также выразил уверенность в том, что Западу необходимо осознать свое поражение в политике против России и международного права. Он подчеркнул, что нет необходимости переписывать Устав ООН, а важно следовать его положениям, которые были установлены много лет назад. Среди западных лидеров есть пара здравомыслящих, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Это он объяснил тем, что Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия одержит победу в конфликте, который был спровоцирован Западом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед участием в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — подчеркнул Лавров, передает ТАСС. Лавров также выразил уверенность в том, что Западу необходимо осознать свое поражение в политике против России и международного права. Он подчеркнул, что нет необходимости переписывать Устав ООН, а важно следовать его положениям, которые были установлены много лет назад. Среди западных лидеров есть пара здравомыслящих, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Это он объяснил тем, что Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает RT.