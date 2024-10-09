В России нашли способ ускорить замену Boeing и Airbus в гражданском авиапарке. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России партию новых фронтовых истребителей Су-34. Эксперты рассказали URA.RU, что технологии, использующиеся для создания фронтовых бомбардировщиков, затем применяются в строительстве гражданских самолетов.
Полученные Минобороны самолеты были изготовлены в рамках производственной программы 2024 года. До передачи в войска все боевые машины прошли целый комплекс как наземных, так и летных испытаний.
«Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС — ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных Сил. Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО», — приводит пресс-служба правительства слова первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Специалисты постоянно работают над тем, чтобы усовершенствовать самолеты. Это позволит увеличить темпы выпуска авиапродукции, пояснил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
Несмотря на то, что бомбардировщик достаточно новый, его постоянно совершенствуют и модернизируют, отмечает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. К сожалению, для быстрого реагирования часто нужны политические и экономические проблемы.
Сегодня есть острая необходимость в любой поставке авиационной, артиллерийской, ракетной или же бронетанковой техники, уверен эксперт. Тем более, в такой многофункциональной, как истребитель-бомбардировщик Су-34.
«Я хорошо знаком с этим самолетом, потому что в свое время командовал полком на Су-24. Это близкий по оперативно-тактическому назначению бомбардировщик, используемый во многих конфликтах чаще остальных. И те партии, которые выдают практически каждые несколько месяцев, необходимы. Желательно наращивать количество произведенных Су-34, чтобы выпускать минимум по 50 штук в год», — считает Владимир Попов.
По мнению эксперта, все современные технологии в военной авиации и опыт советских конструкторов обязательно станут большим подспорьем для развития гражданской авиации. С ним согласен и член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В основном все советские самолеты так или иначе выходили из военной авиации. Например, самолет Ту-104 — это Ту-16, Ту-114 спроектировали на основе бомбардировщика Ту-95 и так далее. И планеры, и технологии, и наработки пришли потом в гражданскую авиацию. Это распространено во всех странах. Двигатели, крыло, композитные материалы заимствуют со временем для пассажирских бортов», — рассказывает Василий Дандыкин.
Военный эксперт добавляет, что такое достаточно быстрое производство Су-34 стало возможно за счет организации всех ресурсов и, по сути дела, круглосуточной работы оборонного комплекса. Особенно по оружию, востребованному на фронте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.