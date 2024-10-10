Главе «Газпрома» Миллеру показали прорывной челябинский бульдозер. Видео

10 октября 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Челябинский завод расширит линейку российских бульдозеров за счет гибрида Фото: Илья Московец © URA.RU Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру в Санкт-Петербурге показали инновационный бульдозер челябинской компании «ДСТ Урал». Как сообщил представитель завода Платон Генин, новая модель имеет гибридную систему. «На выставке международного газового форума в Санкт-Петербурге завод представил новую модель бульдозера с электромеханической трансмиссией. За гибридами — будущее. Модель появилась в 2024 году, и с 2025 года мы планируем начать ее серийное производство», — рассказал URA.RU Генин. Гибридная модель бульдозера отличается от традиционной дизельной техники повышенной мощностью, экономичностью в потреблении топлива и более низкими затратами на техническое обслуживание. В настоящее время продолжаются испытания машины на полигоне, которые завершатся через три месяца. Затем инженеры определят точные параметры эксплуатации нового бульдозера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру в Санкт-Петербурге показали инновационный бульдозер челябинской компании «ДСТ Урал». Как сообщил представитель завода Платон Генин, новая модель имеет гибридную систему. «На выставке международного газового форума в Санкт-Петербурге завод представил новую модель бульдозера с электромеханической трансмиссией. За гибридами — будущее. Модель появилась в 2024 году, и с 2025 года мы планируем начать ее серийное производство», — рассказал URA.RU Генин. Гибридная модель бульдозера отличается от традиционной дизельной техники повышенной мощностью, экономичностью в потреблении топлива и более низкими затратами на техническое обслуживание. В настоящее время продолжаются испытания машины на полигоне, которые завершатся через три месяца. Затем инженеры определят точные параметры эксплуатации нового бульдозера.