Главе «Газпрома» Миллеру показали прорывной челябинский бульдозер. Видео

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Клипарт. Челябинская область, железнодорожный состав, бульдозеры
Челябинский завод расширит линейку российских бульдозеров за счет гибрида Фото:

Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру в Санкт-Петербурге показали инновационный бульдозер челябинской компании «ДСТ Урал». Как сообщил представитель завода Платон Генин, новая модель имеет гибридную систему.

«На выставке международного газового форума в Санкт-Петербурге завод представил новую модель бульдозера с электромеханической трансмиссией. За гибридами — будущее. Модель появилась в 2024 году, и с 2025 года мы планируем начать ее серийное производство», — рассказал URA.RU Генин.

Гибридная модель бульдозера отличается от традиционной дизельной техники повышенной мощностью, экономичностью в потреблении топлива и более низкими затратами на техническое обслуживание. В настоящее время продолжаются испытания машины на полигоне, которые завершатся через три месяца. Затем инженеры определят точные параметры эксплуатации нового бульдозера.

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Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру в Санкт-Петербурге показали инновационный бульдозер челябинской компании «ДСТ Урал». Как сообщил представитель завода Платон Генин, новая модель имеет гибридную систему. «На выставке международного газового форума в Санкт-Петербурге завод представил новую модель бульдозера с электромеханической трансмиссией. За гибридами — будущее. Модель появилась в 2024 году, и с 2025 года мы планируем начать ее серийное производство», — рассказал URA.RU Генин. Гибридная модель бульдозера отличается от традиционной дизельной техники повышенной мощностью, экономичностью в потреблении топлива и более низкими затратами на техническое обслуживание. В настоящее время продолжаются испытания машины на полигоне, которые завершатся через три месяца. Затем инженеры определят точные параметры эксплуатации нового бульдозера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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