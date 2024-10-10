Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру в Санкт-Петербурге показали инновационный бульдозер челябинской компании «ДСТ Урал». Как сообщил представитель завода Платон Генин, новая модель имеет гибридную систему.
«На выставке международного газового форума в Санкт-Петербурге завод представил новую модель бульдозера с электромеханической трансмиссией. За гибридами — будущее. Модель появилась в 2024 году, и с 2025 года мы планируем начать ее серийное производство», — рассказал URA.RU Генин.
Гибридная модель бульдозера отличается от традиционной дизельной техники повышенной мощностью, экономичностью в потреблении топлива и более низкими затратами на техническое обслуживание. В настоящее время продолжаются испытания машины на полигоне, которые завершатся через три месяца. Затем инженеры определят точные параметры эксплуатации нового бульдозера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!