В Екатеринбурге должник пытался слиться со стеной, чтобы скрыться от приставов. Видео

15 октября 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Мужчина задолжал более 700 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Екатеринбуржец, живущий на две семьи, задолжал более 700 тысяч рублей на содержание трех детей, из-за чего был арестован на 20 суток. Должник скрывался от судебных приставов, прячась в постели и пытаясь «сливаться со стеной», рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Когда мужчина живет с одной семьей, другая мама ходатайствует о привлечении должника к ответственности. Должник судебными приставами привлекается к административной ответственности. Задолженность составила 110 тысяч рублей. Судом назначается наказание в виде десяти суток ареста. Мужчине грозит уголовная ответственность. Должник, недолго думая, уходит в другую семью, и счастливая женщина отзывает исполнительный лист», — пояснили приставы. Вторая женщина, в свою очередь, вспомнила, что задолженность, пока мужчина жил с ними, накопилась до 600 тысяч рублей, и потребовала его арестовать. Приставы оформили принудительный привод и нашли должника в квартире у другой семьи. «Должник прятался в постели и тщетно пытался слиться со стеной», — подчеркнули в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, живущий на две семьи, задолжал более 700 тысяч рублей на содержание трех детей, из-за чего был арестован на 20 суток. Должник скрывался от судебных приставов, прячась в постели и пытаясь «сливаться со стеной», рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Когда мужчина живет с одной семьей, другая мама ходатайствует о привлечении должника к ответственности. Должник судебными приставами привлекается к административной ответственности. Задолженность составила 110 тысяч рублей. Судом назначается наказание в виде десяти суток ареста. Мужчине грозит уголовная ответственность. Должник, недолго думая, уходит в другую семью, и счастливая женщина отзывает исполнительный лист», — пояснили приставы. Вторая женщина, в свою очередь, вспомнила, что задолженность, пока мужчина жил с ними, накопилась до 600 тысяч рублей, и потребовала его арестовать. Приставы оформили принудительный привод и нашли должника в квартире у другой семьи. «Должник прятался в постели и тщетно пытался слиться со стеной», — подчеркнули в ведомстве.