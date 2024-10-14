В пассажирском поезде на вокзале Екатеринбурга 13 октября силовики задержали 52-летнего уроженца Надыма (ЯНАО), находившегося в федеральном розыске за избежание наказания по части второй статьи 158 УК РФ (кража). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральному округу.
«Транспортные полицейские Екатеринбурга уведомили инициатора розыска и опросили задержанного. Со слов ямальца, он хотел уехать в Оренбург, где якобы планировал явиться в ГУФСИН с повинной», — пояснили в ведомстве. Мужчина избегал исправительных работ, назначенных судом за кражу.
На данный момент беглец находится в СИЗО. Впоследствии его передадут инициатору розыска — ГУФСИН России по Тюменской области. Там же будет проведено дальнейшее разбирательство.
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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В пассажирском поезде на вокзале Екатеринбурга 13 октября силовики задержали 52-летнего уроженца Надыма (ЯНАО), находившегося в федеральном розыске за избежание наказания по части второй статьи 158 УК РФ (кража). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральному округу. «Транспортные полицейские Екатеринбурга уведомили инициатора розыска и опросили задержанного. Со слов ямальца, он хотел уехать в Оренбург, где якобы планировал явиться в ГУФСИН с повинной», — пояснили в ведомстве. Мужчина избегал исправительных работ, назначенных судом за кражу. На данный момент беглец находится в СИЗО. Впоследствии его передадут инициатору розыска — ГУФСИН России по Тюменской области. Там же будет проведено дальнейшее разбирательство.