На вокзале Екатеринбурга поймали ямальца из федерального розыска. Фото

14 октября 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Беглеца поместили в СИЗО (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В пассажирском поезде на вокзале Екатеринбурга 13 октября силовики задержали 52-летнего уроженца Надыма (ЯНАО), находившегося в федеральном розыске за избежание наказания по части второй статьи 158 УК РФ (кража). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральному округу. «Транспортные полицейские Екатеринбурга уведомили инициатора розыска и опросили задержанного. Со слов ямальца, он хотел уехать в Оренбург, где якобы планировал явиться в ГУФСИН с повинной», — пояснили в ведомстве. Мужчина избегал исправительных работ, назначенных судом за кражу. На данный момент беглец находится в СИЗО. Впоследствии его передадут инициатору розыска — ГУФСИН России по Тюменской области. Там же будет проведено дальнейшее разбирательство. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пассажирском поезде на вокзале Екатеринбурга 13 октября силовики задержали 52-летнего уроженца Надыма (ЯНАО), находившегося в федеральном розыске за избежание наказания по части второй статьи 158 УК РФ (кража). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральному округу. «Транспортные полицейские Екатеринбурга уведомили инициатора розыска и опросили задержанного. Со слов ямальца, он хотел уехать в Оренбург, где якобы планировал явиться в ГУФСИН с повинной», — пояснили в ведомстве. Мужчина избегал исправительных работ, назначенных судом за кражу. На данный момент беглец находится в СИЗО. Впоследствии его передадут инициатору розыска — ГУФСИН России по Тюменской области. Там же будет проведено дальнейшее разбирательство.