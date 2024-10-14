На вокзале Екатеринбурга поймали ямальца из федерального розыска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Беглеца поместили в СИЗО (архивное фото) Фото:

В пассажирском поезде на вокзале Екатеринбурга 13 октября силовики задержали 52-летнего уроженца Надыма (ЯНАО), находившегося в федеральном розыске за избежание наказания по части второй статьи 158 УК РФ (кража). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральному округу.

«Транспортные полицейские Екатеринбурга уведомили инициатора розыска и опросили задержанного. Со слов ямальца, он хотел уехать в Оренбург, где якобы планировал явиться в ГУФСИН с повинной», — пояснили в ведомстве. Мужчина избегал исправительных работ, назначенных судом за кражу.

На данный момент беглец находится в СИЗО. Впоследствии его передадут инициатору розыска — ГУФСИН России по Тюменской области. Там же будет проведено дальнейшее разбирательство.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пассажирском поезде на вокзале Екатеринбурга 13 октября силовики задержали 52-летнего уроженца Надыма (ЯНАО), находившегося в федеральном розыске за избежание наказания по части второй статьи 158 УК РФ (кража). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральском федеральному округу. «Транспортные полицейские Екатеринбурга уведомили инициатора розыска и опросили задержанного. Со слов ямальца, он хотел уехать в Оренбург, где якобы планировал явиться в ГУФСИН с повинной», — пояснили в ведомстве. Мужчина избегал исправительных работ, назначенных судом за кражу. На данный момент беглец находится в СИЗО. Впоследствии его передадут инициатору розыска — ГУФСИН России по Тюменской области. Там же будет проведено дальнейшее разбирательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...