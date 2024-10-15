Стало известно имя второго пострадавшего во время взрыва в Москве

Вторым пострадавшим от взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Москве оказался 43-летний Александр Ш. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Второй пострадавший <...> 43-летний Александр Ш. Мужчина находился рядом с соседом по машине, когда устройство сдетонировало», — сообщил telegram-канал. Работал мужчина бурильщиком, имел судимости за кражу и хулиганство.
Пострадавший доставлен в больницу. В результате детонации он получил ранения ног и правого бедра.
Ранее сообщалось, что в столице России во внедорожнике Tank сдетонировало СВУ. Владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев получил ранения рук и ног. Помимо него пострадал один мужчина и ребенок.
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