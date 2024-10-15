Стало известно имя второго пострадавшего во время взрыва в Москве

Вторым пострадавшим от взрыва машины в Москве оказался 43-летний бурильщик
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй пострадавший от взрыва СВУ в Москве госпитализирован, у него ранения ног и правого бедра
Второй пострадавший от взрыва СВУ в Москве госпитализирован, у него ранения ног и правого бедра Фото:

Вторым пострадавшим от взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Москве оказался 43-летний Александр Ш. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Второй пострадавший <...> 43-летний Александр Ш. Мужчина находился рядом с соседом по машине, когда устройство сдетонировало», — сообщил telegram-канал. Работал мужчина бурильщиком, имел судимости за кражу и хулиганство.

Пострадавший доставлен в больницу. В результате детонации он получил ранения ног и правого бедра.

Ранее сообщалось, что в столице России во внедорожнике Tank сдетонировало СВУ. Владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев получил ранения рук и ног. Помимо него пострадал один мужчина и ребенок.

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Вторым пострадавшим от взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Москве оказался 43-летний Александр Ш. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Второй пострадавший <...> 43-летний Александр Ш. Мужчина находился рядом с соседом по машине, когда устройство сдетонировало», — сообщил telegram-канал. Работал мужчина бурильщиком, имел судимости за кражу и хулиганство. Пострадавший доставлен в больницу. В результате детонации он получил ранения ног и правого бедра. Ранее сообщалось, что в столице России во внедорожнике Tank сдетонировало СВУ. Владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев получил ранения рук и ног. Помимо него пострадал один мужчина и ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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