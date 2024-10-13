В Екатеринбурге отменили концерт, на котором планировали выступить участники объединения блогеров Hype House. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub.
24 октября на сцену должны были выйти блогеры-миллионики из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Среди них — бывшая блогера Дани Милохина Юля Гаврилина (5,5 млн подписчиков), Катя Голышева (1,3 млн подписчиков), а также Соня Слипи, Фрося, Герман Глас, Паша Дворецкий и Аслан Шукаша. Но на сайте TeleClub появилась информация об отмене концерта, о причинах не сообщается.
При этом на сайте Hype House Екатеринбург все еще числится в списке городов, куда заедут блогеры. Также продаются билеты на «Яндекс Афише» и «Кассир.ру».
URA.RU направило запрос концертной площадке. Ответ ожидается.
Юля Гаврилина последний раз приезжала в Екатеринбург на ¼ финала Кубка Гагарина и попала в скандал. Болельщики ХК «Автомобилист» просили блогера показать грудь фанатам. Позже они оправдались тем, что это была шутка.
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