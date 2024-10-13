13 октября 2024

В Екатеринбурге сорвали концерт блогеров-миллионников. Скрин

В Екатеринбурге отменили концерт блогеров из объединения Hype House
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз Юля Гаврилина приезжала в Екатеринбург на Кубок Гагарина
Последний раз Юля Гаврилина приезжала в Екатеринбург на Кубок Гагарина

В Екатеринбурге отменили концерт, на котором планировали выступить участники объединения блогеров Hype House. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub.

24 октября на сцену должны были выйти блогеры-миллионики из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Среди них — бывшая блогера Дани Милохина Юля Гаврилина (5,5 млн подписчиков), Катя Голышева (1,3 млн подписчиков), а также Соня Слипи, Фрося, Герман Глас, Паша Дворецкий и Аслан Шукаша. Но на сайте TeleClub появилась информация об отмене концерта, о причинах не сообщается.

При этом на сайте Hype House Екатеринбург все еще числится в списке городов, куда заедут блогеры. Также продаются билеты на «Яндекс Афише» и «Кассир.ру».

URA.RU направило запрос концертной площадке. Ответ ожидается.

Юля Гаврилина последний раз приезжала в Екатеринбург на ¼ финала Кубка Гагарина и попала в скандал. Болельщики ХК «Автомобилист» просили блогера показать грудь фанатам. Позже они оправдались тем, что это была шутка.

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В Екатеринбурге отменили концерт, на котором планировали выступить участники объединения блогеров Hype House. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub. 24 октября на сцену должны были выйти блогеры-миллионики из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Среди них — бывшая блогера Дани Милохина Юля Гаврилина (5,5 млн подписчиков), Катя Голышева (1,3 млн подписчиков), а также Соня Слипи, Фрося, Герман Глас, Паша Дворецкий и Аслан Шукаша. Но на сайте TeleClub появилась информация об отмене концерта, о причинах не сообщается. При этом на сайте Hype House Екатеринбург все еще числится в списке городов, куда заедут блогеры. Также продаются билеты на «Яндекс Афише» и «Кассир.ру». URA.RU направило запрос концертной площадке. Ответ ожидается. Юля Гаврилина последний раз приезжала в Екатеринбург на ¼ финала Кубка Гагарина и попала в скандал. Болельщики ХК «Автомобилист» просили блогера показать грудь фанатам. Позже они оправдались тем, что это была шутка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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