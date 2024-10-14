14 октября 2024

Екатеринбуржцы решили судьбу парка Энгельса, который хотели уменьшить. Скрин

Большинство екатеринбуржцев проголосовали против уменьшения парка Энгельса
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Парка Энгельса после благоустройства. Екатеринбург, скамейка, парк энгельса
Против сокращения территории парка выступили тысячи горожан Фото:

Екатеринбуржцы почти единогласно проголосовали против уменьшения территории парка им. Энгельса в центре города для прокладки инженерных сетей ради второй очереди хоккейной школы «Спартаковец». Опрос на «Госуслугах» завершился в ночь на 15 октября.

Против изменения границ особо охраняемой природной территории выступили 3308 респондентов (99,3%), а поддержали только 23 участника (0,7%). Опрос проводили по инициативе компании «ТехноСтройКомплект», подконтрольной депутату гордумы Виталию Чачину.

Данному проекту уже несколько лет, однако обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обговорить строительство второй очереди «Спартаковца». На встрече негативные отзывы оставили 89 человек, а 6 октября ТСК организовал опрос.

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Екатеринбуржцы почти единогласно проголосовали против уменьшения территории парка им. Энгельса в центре города для прокладки инженерных сетей ради второй очереди хоккейной школы «Спартаковец». Опрос на «Госуслугах» завершился в ночь на 15 октября. Против изменения границ особо охраняемой природной территории выступили 3308 респондентов (99,3%), а поддержали только 23 участника (0,7%). Опрос проводили по инициативе компании «ТехноСтройКомплект», подконтрольной депутату гордумы Виталию Чачину. Данному проекту уже несколько лет, однако обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обговорить строительство второй очереди «Спартаковца». На встрече негативные отзывы оставили 89 человек, а 6 октября ТСК организовал опрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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