Екатеринбуржцы почти единогласно проголосовали против уменьшения территории парка им. Энгельса в центре города для прокладки инженерных сетей ради второй очереди хоккейной школы «Спартаковец». Опрос на «Госуслугах» завершился в ночь на 15 октября.
Против изменения границ особо охраняемой природной территории выступили 3308 респондентов (99,3%), а поддержали только 23 участника (0,7%). Опрос проводили по инициативе компании «ТехноСтройКомплект», подконтрольной депутату гордумы Виталию Чачину.
Данному проекту уже несколько лет, однако обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обговорить строительство второй очереди «Спартаковца». На встрече негативные отзывы оставили 89 человек, а 6 октября ТСК организовал опрос.
Скрин: «Госуслуги»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Екатеринбуржцы почти единогласно проголосовали против уменьшения территории парка им. Энгельса в центре города для прокладки инженерных сетей ради второй очереди хоккейной школы «Спартаковец». Опрос на «Госуслугах» завершился в ночь на 15 октября. Против изменения границ особо охраняемой природной территории выступили 3308 респондентов (99,3%), а поддержали только 23 участника (0,7%). Опрос проводили по инициативе компании «ТехноСтройКомплект», подконтрольной депутату гордумы Виталию Чачину. Данному проекту уже несколько лет, однако обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обговорить строительство второй очереди «Спартаковца». На встрече негативные отзывы оставили 89 человек, а 6 октября ТСК организовал опрос.