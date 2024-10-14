Екатеринбуржцы решили судьбу парка Энгельса, который хотели уменьшить. Скрин

Большинство екатеринбуржцев проголосовали против уменьшения парка Энгельса

15 октября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Против сокращения территории парка выступили тысячи горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы почти единогласно проголосовали против уменьшения территории парка им. Энгельса в центре города для прокладки инженерных сетей ради второй очереди хоккейной школы «Спартаковец». Опрос на «Госуслугах» завершился в ночь на 15 октября. Против изменения границ особо охраняемой природной территории выступили 3308 респондентов (99,3%), а поддержали только 23 участника (0,7%). Опрос проводили по инициативе компании «ТехноСтройКомплект», подконтрольной депутату гордумы Виталию Чачину. Данному проекту уже несколько лет, однако обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обговорить строительство второй очереди «Спартаковца». На встрече негативные отзывы оставили 89 человек, а 6 октября ТСК организовал опрос. Скрин: «Госуслуги» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы почти единогласно проголосовали против уменьшения территории парка им. Энгельса в центре города для прокладки инженерных сетей ради второй очереди хоккейной школы «Спартаковец». Опрос на «Госуслугах» завершился в ночь на 15 октября. Против изменения границ особо охраняемой природной территории выступили 3308 респондентов (99,3%), а поддержали только 23 участника (0,7%). Опрос проводили по инициативе компании «ТехноСтройКомплект», подконтрольной депутату гордумы Виталию Чачину. Данному проекту уже несколько лет, однако обсуждение возобновилось в начале сентября, когда местных жителей пригласили обговорить строительство второй очереди «Спартаковца». На встрече негативные отзывы оставили 89 человек, а 6 октября ТСК организовал опрос.