Путин обвинил Запад в мировой дестабилизации за попытки навязать свой порядок

Путин: Запад пытается сохранить выгодную только ему модель глобализации
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Страны Запада дестабилизируют обстановку в мире, пытаясь сохранить выгодную им модель глобализации, обратил внимание Владимир Путин
Страны Запада дестабилизируют обстановку в мире, пытаясь сохранить выгодную им модель глобализации, обратил внимание Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки западных стран сохранить выгодную для них модель глобализации стали причиной дестабилизации мировой обстановки. Об этом глава государства сообщил в приветственном послании участникам и организаторам международного форума «Примаковские чтения».

«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им одним модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к участникам чтений. Соответствующий текст разместили на официальном сайте Кремля.

В послании президент акцентировал внимание на росте существующих рисков в сфере международной безопасности, а также отметил, что нынешняя ситуация требует поиска новых подходов к формированию устойчивой системы международных отношений. Путин выразил уверенность, что «Примаковские чтения» способствуют развитию диалога между экспертами и государствами, и помогают вырабатывать сбалансированные решения для укрепления глобальной стабильности.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал необходимость создания новой модели мирового развития, свободной от неоколониальных принципов и политических манипуляций, отмечая устаревание прежних механизмов глобализации. Президент неоднократно заявлял о приверженности России справедливому мировому порядку и международным торговым правилам, выступая против торговых войн и ограничений, которые, по его мнению, замедляют развитие мировой экономики.

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Президент России Владимир Путин заявил, что попытки западных стран сохранить выгодную для них модель глобализации стали причиной дестабилизации мировой обстановки. Об этом глава государства сообщил в приветственном послании участникам и организаторам международного форума «Примаковские чтения». «Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им одним модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к участникам чтений. Соответствующий текст разместили на официальном сайте Кремля. В послании президент акцентировал внимание на росте существующих рисков в сфере международной безопасности, а также отметил, что нынешняя ситуация требует поиска новых подходов к формированию устойчивой системы международных отношений. Путин выразил уверенность, что «Примаковские чтения» способствуют развитию диалога между экспертами и государствами, и помогают вырабатывать сбалансированные решения для укрепления глобальной стабильности. Ранее Владимир Путин уже подчеркивал необходимость создания новой модели мирового развития, свободной от неоколониальных принципов и политических манипуляций, отмечая устаревание прежних механизмов глобализации. Президент неоднократно заявлял о приверженности России справедливому мировому порядку и международным торговым правилам, выступая против торговых войн и ограничений, которые, по его мнению, замедляют развитие мировой экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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