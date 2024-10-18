18 октября 2024

В Челябинске скончалась попавшая под колеса фуры пенсионерка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу Фото:

В Челябинске, не приходя в сознание, скончалась 78-летняя участница ДТП. Днем ранее ее на пешеходном переходе сбил большегруз. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«На перекрестке улиц Блюхера и Доватора 18 октября при повороте направо водитель наехал на пешехода. Это произошло на регулируемом перекрестке. Женщину госпитализировали», — уточнили в областном главке МВД.

Пострадавшая скончалась на следующий день, так и не придя в сознание. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало URA.RU ранее, первую помощь пострадавшей оказал сотрудник Росгвардии. Боец отряда спецназа помог остановить артериальное кровотечение.

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В Челябинске, не приходя в сознание, скончалась 78-летняя участница ДТП. Днем ранее ее на пешеходном переходе сбил большегруз. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «На перекрестке улиц Блюхера и Доватора 18 октября при повороте направо водитель наехал на пешехода. Это произошло на регулируемом перекрестке. Женщину госпитализировали», — уточнили в областном главке МВД. Пострадавшая скончалась на следующий день, так и не придя в сознание. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, первую помощь пострадавшей оказал сотрудник Росгвардии. Боец отряда спецназа помог остановить артериальное кровотечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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