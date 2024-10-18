В Челябинске, не приходя в сознание, скончалась 78-летняя участница ДТП. Днем ранее ее на пешеходном переходе сбил большегруз. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«На перекрестке улиц Блюхера и Доватора 18 октября при повороте направо водитель наехал на пешехода. Это произошло на регулируемом перекрестке. Женщину госпитализировали», — уточнили в областном главке МВД.
Пострадавшая скончалась на следующий день, так и не придя в сознание. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщало URA.RU ранее, первую помощь пострадавшей оказал сотрудник Росгвардии. Боец отряда спецназа помог остановить артериальное кровотечение.
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