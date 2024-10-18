У челябинцев резко вырос спрос на новые автомобили. Скрин

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Средняя цена автомобиля в регионе составляет 2 миллиона 720 тысяч рублей
Средняя цена автомобиля в регионе составляет 2 миллиона 720 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области в третьем квартале 2024 года спрос на новые автомобили от дилеров вырос на четверть. На данный момент средняя цена автомобиля составляет 2 млн 720 тысяч рублей. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«За год в Челябинской области спрос на новые автомобили от дилеров вырос на 25,6%, а за квартал — на 24,3%. Средняя цена автомобиля за квартал практически не изменилась и составила 2 миллиона 720 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Наиболее востребованной моделью в Челябинской области стал автомобиль марки ВАЗ (LADA). Если брать лидирующую марку — ВАЗ (LADA), то самой востребованной моделью данной марки в регионе оказалась Niva Legend (6,2%). Средняя цена авто составила 1 миллион 61 тысячу рублей. Далее идет LADA Granta с долей спроса 5,4%. В среднем ее стоимость на данный момент составляет 1 миллион 72 тысячи рублей.

На третьем и четвертом месте — Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro c долей спроса 3,9% каждая. Их средний ценник равен 2 миллионам 722 тысячам рублей и 2 миллионам 220 тысячам рублей соответственно. На пятом месте по спросу — Chery Tiggo 7 Pro Max, которой досталось 4% от спроса. Средняя цена данной модели в регионе на данный момент составляет 2 миллиона 950 тысяч рублей.

Топ-10 новых автомобилей по доле в спросе, Челябинская область, третий квартал 2024 года
Топ-10 новых автомобилей по доле в спросе, Челябинская область, третий квартал 2024 года
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В Челябинской области в третьем квартале 2024 года спрос на новые автомобили от дилеров вырос на четверть. На данный момент средняя цена автомобиля составляет 2 млн 720 тысяч рублей. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «За год в Челябинской области спрос на новые автомобили от дилеров вырос на 25,6%, а за квартал — на 24,3%. Средняя цена автомобиля за квартал практически не изменилась и составила 2 миллиона 720 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Наиболее востребованной моделью в Челябинской области стал автомобиль марки ВАЗ (LADA). Если брать лидирующую марку — ВАЗ (LADA), то самой востребованной моделью данной марки в регионе оказалась Niva Legend (6,2%). Средняя цена авто составила 1 миллион 61 тысячу рублей. Далее идет LADA Granta с долей спроса 5,4%. В среднем ее стоимость на данный момент составляет 1 миллион 72 тысячи рублей. На третьем и четвертом месте — Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro c долей спроса 3,9% каждая. Их средний ценник равен 2 миллионам 722 тысячам рублей и 2 миллионам 220 тысячам рублей соответственно. На пятом месте по спросу — Chery Tiggo 7 Pro Max, которой досталось 4% от спроса. Средняя цена данной модели в регионе на данный момент составляет 2 миллиона 950 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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