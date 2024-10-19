Боррель обсудит на G7 разрешение Киева на удары по России

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Боррель намерен обсудить перед встречей министров обороны стран G7 удары по территории РФ
Боррель намерен обсудить перед встречей министров обороны стран G7 удары по территории РФ Фото:

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами разрешение на удары Украиной по территории России дальнобойным оружием. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран G7 в Неаполе.

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. Такие решения принимают [страны-члены союза] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сообщил Боррель. Его слова передает РИА Новости.

19 октября в Италии проходит встреча министров обороны стран G7. В основном тематика мероприятия посвящена наращиванию военной помощи Украине.

Боррель не считает, что Россию возможно принудить к перемирию военным путем. Он активно выступает за активизацию поставок оружия Киеву и усиление санкционного давления. Он не раз призывал разрешить Украине атаковать российские территории, а не так давно предложил Киеву бить западным оружием по аэропортам РФ.

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами разрешение на удары Украиной по территории России дальнобойным оружием. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран G7 в Неаполе. «Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. Такие решения принимают [страны-члены союза] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сообщил Боррель. Его слова передает РИА Новости. 19 октября в Италии проходит встреча министров обороны стран G7. В основном тематика мероприятия посвящена наращиванию военной помощи Украине. Боррель не считает, что Россию возможно принудить к перемирию военным путем. Он активно выступает за активизацию поставок оружия Киеву и усиление санкционного давления. Он не раз призывал разрешить Украине атаковать российские территории, а не так давно предложил Киеву бить западным оружием по аэропортам РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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