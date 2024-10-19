Боррель обсудит на G7 разрешение Киева на удары по России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами разрешение на удары Украиной по территории России дальнобойным оружием. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран G7 в Неаполе.
«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. Такие решения принимают [страны-члены союза] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сообщил Боррель. Его слова передает РИА Новости.
19 октября в Италии проходит встреча министров обороны стран G7. В основном тематика мероприятия посвящена наращиванию военной помощи Украине.
Боррель не считает, что Россию возможно принудить к перемирию военным путем. Он активно выступает за активизацию поставок оружия Киеву и усиление санкционного давления. Он не раз призывал разрешить Украине атаковать российские территории, а не так давно предложил Киеву бить западным оружием по аэропортам РФ.
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