В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область. Под прицел дронов-камикадзе попало село в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ВСУ пострадала женщина.
«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. Ранение получила жительница села», — заявил глава Брянской области в своем telegram-канале. Пострадавшей оказана вся необходимая медпомощь.
Атакой также поврежден фасад жилого дома. На месте работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки атаковать территории российских регионов. В ночь на 19 октября противник совершил масштабную атаку на Брянскую область. Над территорией российского региона было уничтожено семь вражеских дронов.
БПЛА противника удалось достичь брянского завода по производству микроэлектроники. В результате атаки в здании завода начался пожар.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.