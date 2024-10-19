В Брянской области женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе

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ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область. Под прицел дронов-камикадзе попало село в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ВСУ пострадала женщина.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. Ранение получила жительница села», — заявил глава Брянской области в своем telegram-канале. Пострадавшей оказана вся необходимая медпомощь.

Атакой также поврежден фасад жилого дома. На месте работают оперативные и экстренные службы.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки атаковать территории российских регионов. В ночь на 19 октября противник совершил масштабную атаку на Брянскую область. Над территорией российского региона было уничтожено семь вражеских дронов.

БПЛА противника удалось достичь брянского завода по производству микроэлектроники. В результате атаки в здании завода начался пожар.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область. Под прицел дронов-камикадзе попало село в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ВСУ пострадала женщина. «Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. Ранение получила жительница села», — заявил глава Брянской области в своем telegram-канале. Пострадавшей оказана вся необходимая медпомощь. Атакой также поврежден фасад жилого дома. На месте работают оперативные и экстренные службы. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки атаковать территории российских регионов. В ночь на 19 октября противник совершил масштабную атаку на Брянскую область. Над территорией российского региона было уничтожено семь вражеских дронов. БПЛА противника удалось достичь брянского завода по производству микроэлектроники. В результате атаки в здании завода начался пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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