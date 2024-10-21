В Кремле прокомментировали угрозы Трампа в адрес Путина: эксклюзивные заявления Пескова

В Кремле прокомментировали угрозы Трампа Путину

21 октября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Мировые лидеры не соблюдают информационную гигиену, заявил Песков Фото: Даниил Глухов © URA.RU В Кремле прокомментировали журналистам скандальное заявление экс-главы президента США Дональда Трампа, заявившего, что он якобы угрожал российскому президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Запада, в отличие от России, не соблюдают так называемую информационную гигиену. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU. Реакция на угрозы Трампа Экс-президент США Трамп, который в настоящий момент баллотируется на новый срок, 21 октября заявил, что в свое время якобы угрожал президенту Путину, говоря, что ударит по Москве в случае преследования Украины. Об этом он заявил в разговоре с журналистами The Wall Street Journal. Авторы материала тогда же отметили, что Трамп пытался сохранять баланс в своих заявлениях между угрозами и откровенной лестью. В Кремле прокомментировали данное заявление. Песков уточнил, что Россия предпочитает не придавать публичности разговоры, которые ведутся на высшем уровне с иностранными государствами. Он отметил, что мировые лидеры в целом не соблюдают информационную гигиену, позволяя себе открытые заявления. Выборы в Молдавии вызывают вопросы Песков также высказался по факту проведения президентских выборов в Молдавии. Он отметил, что у России возникают вопросы, связанные с динамикой голосов. Он обратил внимание на высокие темпы голосов в поддержку действующего главы Майи Сенду и назвал их труднообъяснимыми. Также он вновь добавил, что оппозиционные политические силы не участвуют в выборах. Первый этап голосования за президента в Молдавии проходил 21 октября. Согласно предварительным данным от ЦИК страны, за Майю Санду проголосовал 640 881 избиратель (42,07%). За ее политического оппонента Александра Стояногло отдали голос 400 208 граждан, что составляет 26,27%. 3 ноября пройдет второй этап голосования. Кремль опроверг информацию об отправке военных КНДР на Украину Песков в разговоре с журналистами также опроверг информацию о том, что КНДР якобы направляет своих военных на Украину. До этого МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла по этому поводу. В Кремле добавили, что в интернете в целом появляется много противоречащей информации, которую необходимо фильтровать. Встреча Путина и главы ОАЭ Песков также отметил, что 21 октября ожидается официальная встреча глав РФ и Объединенных Арабских Эмиратов. Они будут обсуждать обстановку на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Накануне произошла неофициальная встреча в резиденции «Ново-Огарево» между Путиным и Мухаммедом ибн Заида Аль Нахайян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле прокомментировали журналистам скандальное заявление экс-главы президента США Дональда Трампа, заявившего, что он якобы угрожал российскому президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Запада, в отличие от России, не соблюдают так называемую информационную гигиену. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU. Экс-президент США Трамп, который в настоящий момент баллотируется на новый срок, 21 октября заявил, что в свое время якобы угрожал президенту Путину, говоря, что ударит по Москве в случае преследования Украины. Об этом он заявил в разговоре с журналистами The Wall Street Journal. Авторы материала тогда же отметили, что Трамп пытался сохранять баланс в своих заявлениях между угрозами и откровенной лестью. В Кремле прокомментировали данное заявление. Песков уточнил, что Россия предпочитает не придавать публичности разговоры, которые ведутся на высшем уровне с иностранными государствами. Он отметил, что мировые лидеры в целом не соблюдают информационную гигиену, позволяя себе открытые заявления. Песков также высказался по факту проведения президентских выборов в Молдавии. Он отметил, что у России возникают вопросы, связанные с динамикой голосов. Он обратил внимание на высокие темпы голосов в поддержку действующего главы Майи Сенду и назвал их труднообъяснимыми. Также он вновь добавил, что оппозиционные политические силы не участвуют в выборах. Первый этап голосования за президента в Молдавии проходил 21 октября. Согласно предварительным данным от ЦИК страны, за Майю Санду проголосовал 640 881 избиратель (42,07%). За ее политического оппонента Александра Стояногло отдали голос 400 208 граждан, что составляет 26,27%. 3 ноября пройдет второй этап голосования. Песков в разговоре с журналистами также опроверг информацию о том, что КНДР якобы направляет своих военных на Украину. До этого МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла по этому поводу. В Кремле добавили, что в интернете в целом появляется много противоречащей информации, которую необходимо фильтровать. Песков также отметил, что 21 октября ожидается официальная встреча глав РФ и Объединенных Арабских Эмиратов. Они будут обсуждать обстановку на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Накануне произошла неофициальная встреча в резиденции «Ново-Огарево» между Путиным и Мухаммедом ибн Заида Аль Нахайян.