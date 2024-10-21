В Кремле прокомментировали угрозы Трампа в адрес Путина

Песков: мировые лидеры не соблюдают информационную гигиену
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что американские политики эмоционально высказываются накануне выборов
Песков заявил, что американские политики эмоционально высказываются накануне выборов Фото:

В Кремле не станут придавать публичность разговорам, которые ведутся на высшем уровне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста об угрозах кандидата США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе конференц-колла.

«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров информационную гигиену не соблюдают», —завил Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, в США звучит много эмоциональных заявлений в рамках избирательной кампании.

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В Кремле не станут придавать публичность разговорам, которые ведутся на высшем уровне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста об угрозах кандидата США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе конференц-колла. «Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров информационную гигиену не соблюдают», —завил Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, в США звучит много эмоциональных заявлений в рамках избирательной кампании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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