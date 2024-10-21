Челябинцам показали ход строительства лыжероллерной трассы в Центральном районе. Фото

Второй этап лыжероллерной трассы в Челябинске будет завершен к концу 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжероллерная трасса станет первым проектом в регионе, позволяющим принимать соревнования любого уровня
Лыжероллерная трасса станет первым проектом в регионе, позволяющим принимать соревнования любого уровня Фото:

В Челябинске в районе Карпова пруда продолжается второй этап строительства лыжероллерной трассы. Его планируют завершить к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Уникальный по масштабу спортивно-тренировочный центр по лыжным видам спорта возводится возле Карпова пруда в Центральном районе. В рамках второго этапа работ подрядчик выполнил подготовку оснований под лыжероллерные трассы, для минифутбольного поля, игровой и тренажерной площадок», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Достроить лыжную трассу, завершить устройство сноубордного склона с установкой модульных зданий, построить административные и хозкорпуса, а также завершить монтаж наружного освещения планируется к концу 2024 года. Лыжероллерная трасса будет первым лицензированным проектом такого типа в регионе, что позволит принимать соревнования любого уровня.

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В Челябинске в районе Карпова пруда продолжается второй этап строительства лыжероллерной трассы. Его планируют завершить к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Уникальный по масштабу спортивно-тренировочный центр по лыжным видам спорта возводится возле Карпова пруда в Центральном районе. В рамках второго этапа работ подрядчик выполнил подготовку оснований под лыжероллерные трассы, для минифутбольного поля, игровой и тренажерной площадок», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Достроить лыжную трассу, завершить устройство сноубордного склона с установкой модульных зданий, построить административные и хозкорпуса, а также завершить монтаж наружного освещения планируется к концу 2024 года. Лыжероллерная трасса будет первым лицензированным проектом такого типа в регионе, что позволит принимать соревнования любого уровня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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