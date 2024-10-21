В Челябинске в районе Карпова пруда продолжается второй этап строительства лыжероллерной трассы. Его планируют завершить к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Уникальный по масштабу спортивно-тренировочный центр по лыжным видам спорта возводится возле Карпова пруда в Центральном районе. В рамках второго этапа работ подрядчик выполнил подготовку оснований под лыжероллерные трассы, для минифутбольного поля, игровой и тренажерной площадок», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Достроить лыжную трассу, завершить устройство сноубордного склона с установкой модульных зданий, построить административные и хозкорпуса, а также завершить монтаж наружного освещения планируется к концу 2024 года. Лыжероллерная трасса будет первым лицензированным проектом такого типа в регионе, что позволит принимать соревнования любого уровня.
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