Тюменские проститутки ездят вахтами «на заработки» в ХМАО

Жительницы Тюмени ездят в ХМАО для оказания интим-услуг местным жителям

22 октября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Тюменские «жрицы любви» выезжают «на заработки» в ХМАО группами по три-четыре человека Фото: Игорь Пантин © URA.RU Работницы незаконного рынка интим-услуг Тюмени начали ездить «на заработки» в города ХМАО, поскольку там им платят больше денег. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, проститутки «работают» в Югре вахтами: приезжают туда на несколько недель, а затем возвращаются домой. «В ХМАО действительно стало больше женщин из Тюмени, которые едут в округ именно на заработки, за счет оказания интим-услуг. Сами „жрицы любви“ говорят, что в округе за это платят больше, чем в Тюмени», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что женщины из Тюмени ездят в города ХМАО группами по три-четыре человека. «Так им проще снимать и оплачивать жилье. Плюс — сами „жрицы любви“ уверены, что выезжать на заработки в округ группами безопаснее. Хотя, учитывая специфику „профессии“, последнее утверждение можно поставить под большое сомнение», — отметил инсайдер URA.RU.



За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени теряют деньги, пытаясь вызвать проституток. Работницы незаконного рынка интим-услуг берут с потенциальных клиентов предоплату за встречу, а после этого перестают выходить с ними на связь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работницы незаконного рынка интим-услуг Тюмени начали ездить «на заработки» в города ХМАО, поскольку там им платят больше денег. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, проститутки «работают» в Югре вахтами: приезжают туда на несколько недель, а затем возвращаются домой. «В ХМАО действительно стало больше женщин из Тюмени, которые едут в округ именно на заработки, за счет оказания интим-услуг. Сами „жрицы любви“ говорят, что в округе за это платят больше, чем в Тюмени», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что женщины из Тюмени ездят в города ХМАО группами по три-четыре человека. «Так им проще снимать и оплачивать жилье. Плюс — сами „жрицы любви“ уверены, что выезжать на заработки в округ группами безопаснее. Хотя, учитывая специфику „профессии“, последнее утверждение можно поставить под большое сомнение», — отметил инсайдер URA.RU. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени теряют деньги, пытаясь вызвать проституток. Работницы незаконного рынка интим-услуг берут с потенциальных клиентов предоплату за встречу, а после этого перестают выходить с ними на связь.