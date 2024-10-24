Губернатор Петербурга Беглов поднял себе и чиновникам зарплату почти на четверть

В Мариинском дворце состоялось последнее заседание Законодательного собрания, на котором парламентарии провели второе чтение и одобрили законопроект о реестре госдолжностей Петербурга. Согласно поправке, внесенной губернатором города Александром Бегловым, оклады его и чиновников города увеличатся на 20% с 1 января.
«Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 6 февраля 2013 года № 55-9 „О Губернаторе Санкт-Петербурга“, заменив в пункте 2 статьи 4 число „60“ числом „72“, — говорится в поправке главы города к законопроекту, который опубликован на сайте ЗакСо Петербурга. Содержание приводит MR7.ru. Так, зарплата губернатора и чиновников повысится на 20% с 1 января.
Ранее было принято решение повысить зарплаты сотрудников федеральных учреждений России. Индексация коснется работников государственных вузов, медработников и персонала казенных, бюджетных и автономных организаций. Кроме того, Минэкономразвития РФ ожидает рост зарплат россиян на 35%, пишет RT.
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