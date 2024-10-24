24 октября 2024

Губернатор Петербурга Беглов поднял себе и чиновникам зарплату почти на четверть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты поддержали поправки Беглова повысить ему зарплату
Депутаты поддержали поправки Беглова повысить ему зарплату Фото:

В Мариинском дворце состоялось последнее заседание Законодательного собрания, на котором парламентарии провели второе чтение и одобрили законопроект о реестре госдолжностей Петербурга. Согласно поправке, внесенной губернатором города Александром Бегловым, оклады его и чиновников города увеличатся на 20% с 1 января.

«Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 6 февраля 2013 года № 55-9 „О Губернаторе Санкт-Петербурга“, заменив в пункте 2 статьи 4 число „60“ числом „72“, — говорится в поправке главы города к законопроекту, который опубликован на сайте ЗакСо Петербурга. Содержание приводит MR7.ru. Так, зарплата губернатора и чиновников повысится на 20% с 1 января.

Ранее было принято решение повысить зарплаты сотрудников федеральных учреждений России. Индексация коснется работников государственных вузов, медработников и персонала казенных, бюджетных и автономных организаций. Кроме того, Минэкономразвития РФ ожидает рост зарплат россиян на 35%, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мариинском дворце состоялось последнее заседание Законодательного собрания, на котором парламентарии провели второе чтение и одобрили законопроект о реестре госдолжностей Петербурга. Согласно поправке, внесенной губернатором города Александром Бегловым, оклады его и чиновников города увеличатся на 20% с 1 января. «Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 6 февраля 2013 года № 55-9 „О Губернаторе Санкт-Петербурга“, заменив в пункте 2 статьи 4 число „60“ числом „72“, — говорится в поправке главы города к законопроекту, который опубликован на сайте ЗакСо Петербурга. Содержание приводит MR7.ru. Так, зарплата губернатора и чиновников повысится на 20% с 1 января. Ранее было принято решение повысить зарплаты сотрудников федеральных учреждений России. Индексация коснется работников государственных вузов, медработников и персонала казенных, бюджетных и автономных организаций. Кроме того, Минэкономразвития РФ ожидает рост зарплат россиян на 35%, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...