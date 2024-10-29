Референдум о вхождении Молдавии в ЕС показал раскол в обществе и привел к росту взаимного недоверия и страха среди молдаван. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, анализируя последствия референдума, прошедшего 20 октября. ЦИК страны утвердил его итоги, но вместо триумфа евроинтеграции референдум стал серьезным ударом по репутации президента Майи Санду.
«Победа Санду вызывает большие сомнения как у ее сторонников, так и у кураторов на Западе. Вместо того чтобы показать, как большинство граждан Молдавии хочет сближения с Западом, референдум в итоге показал жесточайший раскол и привел к росту взаимного недоверия и страха среди молдаван», — приводит слова Медведчука telegram-канал движения «Другая Украина».
Он добавил, что инициатива Санду не была согласована с западными кураторами, что негативно сказалось на ее поддержке. Результаты плебисцита показали недовольство и недоверие среди молдаван. Президент Молдавии, столкнувшись с провалом, обвинила Москву в своих неудачах.
По словам Медведчука, в стране наблюдается конфликт между прозападной властью и народом, что усугубляет нестабильность. Это может заставить Вашингтон и Брюссель рассмотреть возможность замены Санду и продолжить свою политику, игнорируя интересы граждан Молдавии, заключил председатель движения «Другая Россия».
В Молдавии завершился первый тур президентских выборов и референдум о вступлении в ЕС. Никто не набрал нужного числа голосов для победы в первом туре: первое место заняла Майя Санду с 42,45%, за ней следует Александр Стояногло с 25,99%. Второй тур пройдет 3 ноября. На референдуме 50,46% проголосовали за европейскую интеграцию, 49,54% — против. Санду обвинила криминальные группы и иностранные силы во вмешательствах в голосование, отметив распространение ложной информации.
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