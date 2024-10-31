31 октября 2024

В Златоусте поставили «умные» светильники на стадионе, который не смог отремонтировать экс-мэр Пекарский. Фото

В Златоусте осветили проблемный стадион «Таганай»
© Служба новостей «URA.RU»
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На спортобъекте смонтировали 65 светильников
На спортобъекте смонтировали 65 светильников Фото:

В Златоусте (Челябинская область) установили энергосберегающие светильники на стадионе «Таганай», ремонт которого затянула мэрия при ушедшем главе Максиме Пекарском затянула. О модернизации URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома».

«Компания модернизировала освещение на территории стадиона „Таганай“ в Златоусте. В ходе работ устаревшие лампы были демонтированы, на их месте появились 65 интеллектуальных энергосберегающих источников освещения», — заявили URA.RU в офисе «Ростелекома».

Светильники способны регулировать яркость в зависимости от времени суток и погодных условий. Чтобы разместить все необходимые специализированные прожекторы, потребовалось установить восемь дополнительных силовых мачт высотой 12 метров, уточнил директор филиала Евгений Макагонов. Начальник управления по физической культуре и спорту Павел Накоряков отметил, что светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами.

В результате реконструкции освещение появилось на малых игровых площадках для волейбола и баскетбола, было улучшено освещение футбольного поля. Новая система снизила энергопотребление, что поможет создать более равномерное и качественное освещение для зрителей и спортсменов.

Летом 2023 года вице-мэр Вадим Жиганьшин сообщил, что второй этап реконструкции стадиона затягивается. Власти не смогли изыскать в бюджете 53,6 млн рублей. Сделать это городское руководство планировало в 2024 году, однако безуспешно.

Светильники будут подстраивать освещение под время суток и погоду
Светильники будут подстраивать освещение под время суток и погоду
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В Златоусте (Челябинская область) установили энергосберегающие светильники на стадионе «Таганай», ремонт которого затянула мэрия при ушедшем главе Максиме Пекарском затянула. О модернизации URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома». «Компания модернизировала освещение на территории стадиона „Таганай“ в Златоусте. В ходе работ устаревшие лампы были демонтированы, на их месте появились 65 интеллектуальных энергосберегающих источников освещения», — заявили URA.RU в офисе «Ростелекома». Светильники способны регулировать яркость в зависимости от времени суток и погодных условий. Чтобы разместить все необходимые специализированные прожекторы, потребовалось установить восемь дополнительных силовых мачт высотой 12 метров, уточнил директор филиала Евгений Макагонов. Начальник управления по физической культуре и спорту Павел Накоряков отметил, что светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. В результате реконструкции освещение появилось на малых игровых площадках для волейбола и баскетбола, было улучшено освещение футбольного поля. Новая система снизила энергопотребление, что поможет создать более равномерное и качественное освещение для зрителей и спортсменов. Летом 2023 года вице-мэр Вадим Жиганьшин сообщил, что второй этап реконструкции стадиона затягивается. Власти не смогли изыскать в бюджете 53,6 млн рублей. Сделать это городское руководство планировало в 2024 году, однако безуспешно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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