В Златоусте (Челябинская область) установили энергосберегающие светильники на стадионе «Таганай», ремонт которого затянула мэрия при ушедшем главе Максиме Пекарском затянула. О модернизации URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома».
«Компания модернизировала освещение на территории стадиона „Таганай“ в Златоусте. В ходе работ устаревшие лампы были демонтированы, на их месте появились 65 интеллектуальных энергосберегающих источников освещения», — заявили URA.RU в офисе «Ростелекома».
Светильники способны регулировать яркость в зависимости от времени суток и погодных условий. Чтобы разместить все необходимые специализированные прожекторы, потребовалось установить восемь дополнительных силовых мачт высотой 12 метров, уточнил директор филиала Евгений Макагонов. Начальник управления по физической культуре и спорту Павел Накоряков отметил, что светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами.
В результате реконструкции освещение появилось на малых игровых площадках для волейбола и баскетбола, было улучшено освещение футбольного поля. Новая система снизила энергопотребление, что поможет создать более равномерное и качественное освещение для зрителей и спортсменов.
Летом 2023 года вице-мэр Вадим Жиганьшин сообщил, что второй этап реконструкции стадиона затягивается. Власти не смогли изыскать в бюджете 53,6 млн рублей. Сделать это городское руководство планировало в 2024 году, однако безуспешно.
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