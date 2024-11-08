Россиянам рассказали, как защититься от мошенников на маркетплейсах

В период распродаж на интернет-маркетплейсах участились случаи мошенничества. Чтобы не стать жертвой преступников, не нужно сохранять пароли в личных кабинетах. Также нужно следить за тем, куда ведет переадресация на маркетплейсах. Об этом сообщил эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.
«У вас есть свой личный кабинет, в нем логин сохраняем, а пароль сохранять не нужно, особенно с мобильного устройства. Нужно ручками каждый раз вводить пароль доступа к своему личному кабинету», — заявил Вехов. Его слова передает радио Sputnik.
Следует внимательно смотреть, куда ведет переадресация на маркетплейсах. Так, на них не всегда показываются товары, иногда происходит переадресация на партнерские сайты. В таком случае мошенники могут использовать этот метод для получения персональных данных покупателей.
Кроме того, мошенники активно пользуются фальшивыми сайтами, созданными путем замены некоторых латинских букв в наименовании на похожие русские символы. Например, русская «о » меняется на латинскую и так далее. Эти поддельные сайты, называемые зеркалами, имитируют настоящие торговые платформы. Подобные манипуляции позволяют мошенникам получать личные данные россиян. Также в отношении людей совершаются имущественные преступления, когда мошенническим путем деньги перечисляются за заказанные якобы в корзину товары, работы и услуги, которые либо не приходят, либо приходят не в полном объеме, отметил эксперт.
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