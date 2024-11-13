В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве заявили о работе ПВО и взрывах
В столице Украины, Киеве, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написал глава города Виталий Кличко.
«В Киеве сработала ПВО», — отметил Кличко в своем telegram-канале. Он также обозначил, что в столице были слышны взрывы.
На днях также сообщалось о взрывах. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу. Это происходило в ночь на 10 ноября.
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