В Киеве прогремели мощные взрывы

Кличко заявил о взрывах в Киеве
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Аллея городов-героев в Александровском саду. Москва, киев, город-герой
В Киеве заявили о работе ПВО и взрывах Фото:

В столице Украины, Киеве, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написал глава города Виталий Кличко.

«В Киеве сработала ПВО», — отметил Кличко в своем telegram-канале. Он также обозначил, что в столице были слышны взрывы.

На днях также сообщалось о взрывах. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу. Это происходило в ночь на 10 ноября.

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В столице Украины, Киеве, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написал глава города Виталий Кличко. «В Киеве сработала ПВО», — отметил Кличко в своем telegram-канале. Он также обозначил, что в столице были слышны взрывы. На днях также сообщалось о взрывах. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу. Это происходило в ночь на 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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