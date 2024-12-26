Губернатор Кубани попросил федеральную помощь в утилизации загрязненного песка

Кубань просит федеральной помощи для утилизации загрязненного песка. Губернатор региона Вениамин Кондратьев обратился к министру МЧС России Александру Куренкову с просьбой о привлечении дополнительных ресурсов для решения экологической проблемы, возникшей на Черноморском побережье.
«Для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени. Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что на данный момент уже собрано свыше 30 тысяч тонн загрязненной земли. Однако, согласно предварительным оценкам, этот объем может возрасти до 200 тысяч тонн.
Существует необходимость в создании эффективной системы утилизации этого грунта. На текущий момент, четыре специализированных предприятия занимаются переработкой загрязненного песка, работая на предельной мощности. Однако для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта требуется значительно больше времени и ресурсов.
Ранее в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря десятки километров берега от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе залило нефтепродуктами. Протяженность береговой линии, загрязненной нефтепродуктами, составляет 35 километров. Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе получит статус федеральной ЧС, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает телеканал 360.
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