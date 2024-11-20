В Белоруссии намекнули на разработанный за рубежом план военного вторжения в страну

Государственный телеканал Беларуси ОНТ сообщил о разработке плана военного вторжения в страну, который подготавливался на протяжении нескольких лет. Канал анонсировал расследование планов вторжения.
«Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы [вторжения]», — заявили в telegram-канале ОНТ. Телеканал обещает показать интервью с участниками предполагаемой агрессии, включая боевиков и наемников. Также в материале будет освещено, «кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве».
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