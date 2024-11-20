В Белоруссии намекнули на разработанный за рубежом план военного вторжения в страну

Белорусский канал ОНТ: за рубежом готовится план военного вторжения в Беларусь
© Служба новостей «URA.RU»
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Белорусский телеканал заявил о расследовании планов вторжения на территорию Белоруссии
Белорусский телеканал заявил о расследовании планов вторжения на территорию Белоруссии Фото:

Государственный телеканал Беларуси ОНТ сообщил о разработке плана военного вторжения в страну, который подготавливался на протяжении нескольких лет. Канал анонсировал расследование планов вторжения.

«Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы [вторжения]», — заявили в telegram-канале ОНТ. Телеканал обещает показать интервью с участниками предполагаемой агрессии, включая боевиков и наемников. Также в материале будет освещено, «кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве».

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Государственный телеканал Беларуси ОНТ сообщил о разработке плана военного вторжения в страну, который подготавливался на протяжении нескольких лет. Канал анонсировал расследование планов вторжения. «Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы [вторжения]», — заявили в telegram-канале ОНТ. Телеканал обещает показать интервью с участниками предполагаемой агрессии, включая боевиков и наемников. Также в материале будет освещено, «кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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