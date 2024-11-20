Песков: Путин готов к переговорам, но не приемлет варианты «заморозки» конфликта

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к контактам и переговорам по поводу ситуации на Украине, но не приемлет варианты «заморозки» конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент постоянно заявляет, что он готов к контактам и переговорам. Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что России важно достичь поставленных целей, которые хорошо известны. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, что Reuters распространяет информацию о якобы готовности Москвы к заморозке фронта СВО.
Также в британском издании сообщали, что Путин готов на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине. По их данным, Россия согласна на мирный договор только при отказе от претензий Киева на освобожденные РФ территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также от планов по вступлению в НАТО со стороны Украины.
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