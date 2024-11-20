Песков: Путин готов к переговорам, но не приемлет варианты «заморозки» конфликта

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© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не пойдет на «заморозку» линии фронта
Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не пойдет на «заморозку» линии фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к контактам и переговорам по поводу ситуации на Украине, но не приемлет варианты «заморозки» конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент постоянно заявляет, что он готов к контактам и переговорам. Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что России важно достичь поставленных целей, которые хорошо известны. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, что Reuters распространяет информацию о якобы готовности Москвы к заморозке фронта СВО.

Также в британском издании сообщали, что Путин готов на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине. По их данным, Россия согласна на мирный договор только при отказе от претензий Киева на освобожденные РФ территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также от планов по вступлению в НАТО со стороны Украины.

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Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к контактам и переговорам по поводу ситуации на Украине, но не приемлет варианты «заморозки» конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент постоянно заявляет, что он готов к контактам и переговорам. Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что России важно достичь поставленных целей, которые хорошо известны. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, что Reuters распространяет информацию о якобы готовности Москвы к заморозке фронта СВО. Также в британском издании сообщали, что Путин готов на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине. По их данным, Россия согласна на мирный договор только при отказе от претензий Киева на освобожденные РФ территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также от планов по вступлению в НАТО со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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