В Кремле прокомментировали передачу запрещенных противопехотных мин Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков, дмитрий песков
Дмитрий Песков считает, чт о последние решения США соответствуют тенденциям Фото:

Передача запрещенных противопехотных мин президентом США Джо Байденом Украине соответствует тенденциям уходящей американской администрации. Сейчас они делают все возможное для продления украинского конфликта в оставшееся для них время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены к продолжению войны на Украине. И делают для этого все возможное за оставшееся для них время», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что этой тенденции соответствует не только передача мин, но и разрешение США, данное Украине, бить по российским территориям ракетами ATACMS.

Информация о том, что Байден разрешил передать противопехотные мины Украине, появилась 20 ноября. Мины запрещены к применению оттавской конвенцией. США и Россия не подписывали эту конвенцию, но подписывала Украина, которая и будет их применять, если информация о передаче окажется правдой.

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Передача запрещенных противопехотных мин президентом США Джо Байденом Украине соответствует тенденциям уходящей американской администрации. Сейчас они делают все возможное для продления украинского конфликта в оставшееся для них время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены к продолжению войны на Украине. И делают для этого все возможное за оставшееся для них время», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что этой тенденции соответствует не только передача мин, но и разрешение США, данное Украине, бить по российским территориям ракетами ATACMS. Информация о том, что Байден разрешил передать противопехотные мины Украине, появилась 20 ноября. Мины запрещены к применению оттавской конвенцией. США и Россия не подписывали эту конвенцию, но подписывала Украина, которая и будет их применять, если информация о передаче окажется правдой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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