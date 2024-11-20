В Кремле прокомментировали передачу запрещенных противопехотных мин Украине

20 ноября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, чт о последние решения США соответствуют тенденциям Фото: Даниил Глухов © URA.RU Передача запрещенных противопехотных мин президентом США Джо Байденом Украине соответствует тенденциям уходящей американской администрации. Сейчас они делают все возможное для продления украинского конфликта в оставшееся для них время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены к продолжению войны на Украине. И делают для этого все возможное за оставшееся для них время», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что этой тенденции соответствует не только передача мин, но и разрешение США, данное Украине, бить по российским территориям ракетами ATACMS. Информация о том, что Байден разрешил передать противопехотные мины Украине, появилась 20 ноября. Мины запрещены к применению оттавской конвенцией. США и Россия не подписывали эту конвенцию, но подписывала Украина, которая и будет их применять, если информация о передаче окажется правдой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передача запрещенных противопехотных мин президентом США Джо Байденом Украине соответствует тенденциям уходящей американской администрации. Сейчас они делают все возможное для продления украинского конфликта в оставшееся для них время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены к продолжению войны на Украине. И делают для этого все возможное за оставшееся для них время», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что этой тенденции соответствует не только передача мин, но и разрешение США, данное Украине, бить по российским территориям ракетами ATACMS. Информация о том, что Байден разрешил передать противопехотные мины Украине, появилась 20 ноября. Мины запрещены к применению оттавской конвенцией. США и Россия не подписывали эту конвенцию, но подписывала Украина, которая и будет их применять, если информация о передаче окажется правдой.