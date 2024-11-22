Минюст признал иноагентом экс-депутата Госдумы Шеина

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Олег Шеин признан иностранным агентом
Олег Шеин признан иностранным агентом Фото:

Минюст России признал экс-депутата Госдумы от Астраханской области Олега Шеина иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«22 ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О .В . Шеин», — говорится на официальном сайте Минюста. Там добавили, что Шеин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространяя недостоверные данные о решениях органов власти.

Иностранным агентом также был признан бывший член партии «Яблоко» Вадим Ваганов. Он обвиняется в распространении недостоверной информации об избирательной системе России, заключили в Минюсте.

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Минюст России признал экс-депутата Госдумы от Астраханской области Олега Шеина иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба министерства. «22 ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О .В . Шеин», — говорится на официальном сайте Минюста. Там добавили, что Шеин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространяя недостоверные данные о решениях органов власти. Иностранным агентом также был признан бывший член партии «Яблоко» Вадим Ваганов. Он обвиняется в распространении недостоверной информации об избирательной системе России, заключили в Минюсте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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