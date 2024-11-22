Минюст признал иноагентом экс-депутата Госдумы Шеина

Минюст России признал экс-депутата Госдумы от Астраханской области Олега Шеина иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«22 ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О .В . Шеин», — говорится на официальном сайте Минюста. Там добавили, что Шеин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространяя недостоверные данные о решениях органов власти.
Иностранным агентом также был признан бывший член партии «Яблоко» Вадим Ваганов. Он обвиняется в распространении недостоверной информации об избирательной системе России, заключили в Минюсте.
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