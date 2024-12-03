Якушев заявил новую идеологию «Единой России»

Старовойтов: Якушев поставил знак равенства между ЕР и государством

03 декабря 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев 28 ноября опубликовал статью, где определил дальнейшие приоритеты «Единой России» Фото: Роман Наумов © URA.RU Врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев 28 ноября опубликовал статью в преддверии Дня рождения партии. В ней он обозначил основные приоритеты, которых придерживается «ЕР». В частности — это конкретный результат, а также направленность на народ. Политолог Сергей Старовойтов также выделил основные тезисы из статьи, подытожив, что без партии нет и самой России. «Чтобы удержать лидерство в условиях многопартийности и постоянных выборов, опираясь на авторитет и рейтинг президента, „Единой России“ необходимо было быть „партией народа“. <…> Для сохранения лидерских позиций, она, как никакая другая партия, всегда должна была советоваться с людьми, учитывать их запросы и наказы. Отсюда — повсеместная сеть общественных приемных партии, советы сторонников и работа с общественными объединениями, штабы общественной поддержки и отчетность перед избирателями», — подчеркнул Якушев, акцентируя внимание на народную составляющую партии. Сама статья опубликована на официальном сайте «Единой России». Свою интерпретацию материала уже дал политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов. Он подчеркнул, что из всей статьи важна одна, ключевая мысль — без партии «Единая Россия» функционирование политической системы РФ в ее нынешнем виде невозможно. «Партия, пишет Якушев, это арматура, скрепляющая политическое пространство страны. <…> Другими словами, нет партии — нет России», — пишет Старовойтов в своем telegram-канале. По его словам, Якушев сделал то, на что раньше в партии акцент не делался — изменил идеологическое позиционирование на глубинном мировоззренческом уровне. Еще один важный момент, который обозначил Якушев в своей статье — «Единая Россия» должна постоянно обновляться. Важно, чтобы партия не превратилась в чиновничью. Это позволит ей оставаться ведущей в России, подчеркнул Якушев. В свою очередь Старовойтов видит в заявлениях врио секретаря следующее: в настоящий момент партия становится не политической властью, а аппаратной. По словам политолога, Якушев поставил знак равенства между «Единой Россией» и государством. По мнению Старовойтова, это также является обращением и к остальным партиям, которые воспринимают «Единую Россию» сугубо как конкурента. Он также отмечает, что Якушев играет «ва-банк», заявляя таким образом о собственных амбициях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев 28 ноября опубликовал статью в преддверии Дня рождения партии. В ней он обозначил основные приоритеты, которых придерживается «ЕР». В частности — это конкретный результат, а также направленность на народ. Политолог Сергей Старовойтов также выделил основные тезисы из статьи, подытожив, что без партии нет и самой России. «Чтобы удержать лидерство в условиях многопартийности и постоянных выборов, опираясь на авторитет и рейтинг президента, „Единой России“ необходимо было быть „партией народа“. <…> Для сохранения лидерских позиций, она, как никакая другая партия, всегда должна была советоваться с людьми, учитывать их запросы и наказы. Отсюда — повсеместная сеть общественных приемных партии, советы сторонников и работа с общественными объединениями, штабы общественной поддержки и отчетность перед избирателями», — подчеркнул Якушев, акцентируя внимание на народную составляющую партии. Сама статья опубликована на официальном сайте «Единой России». Свою интерпретацию материала уже дал политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов. Он подчеркнул, что из всей статьи важна одна, ключевая мысль — без партии «Единая Россия» функционирование политической системы РФ в ее нынешнем виде невозможно. «Партия, пишет Якушев, это арматура, скрепляющая политическое пространство страны. <…> Другими словами, нет партии — нет России», — пишет Старовойтов в своем telegram-канале. По его словам, Якушев сделал то, на что раньше в партии акцент не делался — изменил идеологическое позиционирование на глубинном мировоззренческом уровне. Еще один важный момент, который обозначил Якушев в своей статье — «Единая Россия» должна постоянно обновляться. Важно, чтобы партия не превратилась в чиновничью. Это позволит ей оставаться ведущей в России, подчеркнул Якушев. В свою очередь Старовойтов видит в заявлениях врио секретаря следующее: в настоящий момент партия становится не политической властью, а аппаратной. По словам политолога, Якушев поставил знак равенства между «Единой Россией» и государством. По мнению Старовойтова, это также является обращением и к остальным партиям, которые воспринимают «Единую Россию» сугубо как конкурента. Он также отмечает, что Якушев играет «ва-банк», заявляя таким образом о собственных амбициях.