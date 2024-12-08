Shot: у экс-тренера сборной России по футболу Игнатьева нашли рак

У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева диагностировали рак. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Борис Петрович обратился к столичным медикам — пожаловался на сильную одышку и боли. В ходе диагностики у 84-летнего экс-тренера сборной выявили новообразование в желудке», — передает канал.
Сообщается, что у Игнатьева также обнаружили сердечную недостаточность. Медики назначили экс-тренеру терапию.
Борис Игнатьев — советский футболист, футбольный тренер. В 1996 году стал наставником сборной России по футболу после отставки Олега Романцева.
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