Shot: у экс-тренера сборной России по футболу Игнатьева нашли рак

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У Бориса Игнатьева диагностировали рак
У Бориса Игнатьева диагностировали рак Фото:

У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева диагностировали рак. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Борис Петрович обратился к столичным медикам — пожаловался на сильную одышку и боли. В ходе диагностики у 84-летнего экс-тренера сборной выявили новообразование в желудке», — передает канал. 

Сообщается, что у Игнатьева также обнаружили сердечную недостаточность. Медики назначили экс-тренеру терапию.

Борис Игнатьев — советский футболист, футбольный тренер. В 1996 году стал наставником сборной России по футболу после отставки Олега Романцева. 

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У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева диагностировали рак. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «Борис Петрович обратился к столичным медикам — пожаловался на сильную одышку и боли. В ходе диагностики у 84-летнего экс-тренера сборной выявили новообразование в желудке», — передает канал.  Сообщается, что у Игнатьева также обнаружили сердечную недостаточность. Медики назначили экс-тренеру терапию. Борис Игнатьев — советский футболист, футбольный тренер. В 1996 году стал наставником сборной России по футболу после отставки Олега Романцева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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