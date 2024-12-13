Подполковник ВС США обратился к Зеленскому со срочным требованием

Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский срочно должен позвонить Путину и Байдену

13 декабря 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Зеленский должен позвонить Путину и Байдену, считает подполковник Дэвис Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен экстренно позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы обсудить урегулирование конфликта. С таким требованием выступил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего youtube-канала. «Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми телефон прямо сейчас! Позвони президенту Путину, Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все [боевые действия] до следующего массированного удара», — сказал Дэвис. По его словам, ситуация для ВСУ на поле боя становится все хуже и хуже. А до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января положение Зеленского может стать еще хуже. Газета The New York Times писала, что 2025 год станет «годом переговоров по Украине». И дело не в том, кто победил на выборах президента США. По сообщению газеты, правила «диктует» ситуация на поле боя. Также агентство URA.RU выяснило, что Москва и Вашингтон уже обмениваются позициями через посредников, чтобы как можно скорее заключить мир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский должен экстренно позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы обсудить урегулирование конфликта. С таким требованием выступил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего youtube-канала. «Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми телефон прямо сейчас! Позвони президенту Путину, Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все [боевые действия] до следующего массированного удара», — сказал Дэвис. По его словам, ситуация для ВСУ на поле боя становится все хуже и хуже. А до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января положение Зеленского может стать еще хуже. Газета The New York Times писала, что 2025 год станет «годом переговоров по Украине». И дело не в том, кто победил на выборах президента США. По сообщению газеты, правила «диктует» ситуация на поле боя. Также агентство URA.RU выяснило, что Москва и Вашингтон уже обмениваются позициями через посредников, чтобы как можно скорее заключить мир.