Подполковник ВС США обратился к Зеленскому со срочным требованием

Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский срочно должен позвонить Путину и Байдену
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Зеленский должен позвонить Путину и Байдену, считает подполковник Дэвис Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский должен экстренно позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы обсудить урегулирование конфликта. С таким требованием выступил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего youtube-канала.

«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми телефон прямо сейчас! Позвони президенту Путину, Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все [боевые действия] до следующего массированного удара», — сказал Дэвис. По его словам, ситуация для ВСУ на поле боя становится все хуже и хуже. А до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января положение Зеленского может стать еще хуже.

Газета The New York Times писала, что 2025 год станет «годом переговоров по Украине». И дело не в том, кто победил на выборах президента США. По сообщению газеты, правила «диктует» ситуация на поле боя. Также агентство URA.RU выяснило, что Москва и Вашингтон уже обмениваются позициями через посредников, чтобы как можно скорее заключить мир.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен экстренно позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы обсудить урегулирование конфликта. С таким требованием выступил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего youtube-канала. «Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми телефон прямо сейчас! Позвони президенту Путину, Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все [боевые действия] до следующего массированного удара», — сказал Дэвис. По его словам, ситуация для ВСУ на поле боя становится все хуже и хуже. А до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января положение Зеленского может стать еще хуже. Газета The New York Times писала, что 2025 год станет «годом переговоров по Украине». И дело не в том, кто победил на выборах президента США. По сообщению газеты, правила «диктует» ситуация на поле боя. Также агентство URA.RU выяснило, что Москва и Вашингтон уже обмениваются позициями через посредников, чтобы как можно скорее заключить мир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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