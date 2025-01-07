Из-за масштабного лесного пожара эвакуируют 27 тысяч жителей США. Видео

08 января 2025 в 05:02 Размер текста - 17 +

Пожарные пытаются устранить масштабное возгорание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В западной части Лос-Анджелеса произошло крупное возгорание леса. Объявлена эвакуация для 27 тысяч человек. Распространение огня усугубляется из-за сильных ветров. «Пожар в Палисейдс уничтожил более 300 гектаров земли всего за три часа. В этом приморском районе, зажатом между Санта-Моникой и Малибу, проживает около 27 тысяч жителей», — об этом сообщает канал CNN. Власти Лос-Анджелеса рекомендуют гражданам, не проживающим в районах, подлежащих эвакуации, оставаться в безопасности внутри зданий и воздержаться от поездок по дорогам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В западной части Лос-Анджелеса произошло крупное возгорание леса. Объявлена эвакуация для 27 тысяч человек. Распространение огня усугубляется из-за сильных ветров. «Пожар в Палисейдс уничтожил более 300 гектаров земли всего за три часа. В этом приморском районе, зажатом между Санта-Моникой и Малибу, проживает около 27 тысяч жителей», — об этом сообщает канал CNN. Власти Лос-Анджелеса рекомендуют гражданам, не проживающим в районах, подлежащих эвакуации, оставаться в безопасности внутри зданий и воздержаться от поездок по дорогам.