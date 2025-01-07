07 января 2025

Из-за масштабного лесного пожара эвакуируют 27 тысяч жителей США. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, огонь
Пожарные пытаются устранить масштабное возгорание Фото:

В западной части Лос-Анджелеса произошло крупное возгорание леса. Объявлена эвакуация для 27 тысяч человек. Распространение огня усугубляется из-за сильных ветров.

«Пожар в Палисейдс уничтожил более 300 гектаров земли всего за три часа. В этом приморском районе, зажатом между Санта-Моникой и Малибу, проживает около 27 тысяч жителей», — об этом сообщает канал CNN.

Власти Лос-Анджелеса рекомендуют гражданам, не проживающим в районах, подлежащих эвакуации, оставаться в безопасности внутри зданий и воздержаться от поездок по дорогам.

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В западной части Лос-Анджелеса произошло крупное возгорание леса. Объявлена эвакуация для 27 тысяч человек. Распространение огня усугубляется из-за сильных ветров. «Пожар в Палисейдс уничтожил более 300 гектаров земли всего за три часа. В этом приморском районе, зажатом между Санта-Моникой и Малибу, проживает около 27 тысяч жителей», — об этом сообщает канал CNN. Власти Лос-Анджелеса рекомендуют гражданам, не проживающим в районах, подлежащих эвакуации, оставаться в безопасности внутри зданий и воздержаться от поездок по дорогам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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