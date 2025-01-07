В западной части Лос-Анджелеса произошло крупное возгорание леса. Объявлена эвакуация для 27 тысяч человек. Распространение огня усугубляется из-за сильных ветров.
«Пожар в Палисейдс уничтожил более 300 гектаров земли всего за три часа. В этом приморском районе, зажатом между Санта-Моникой и Малибу, проживает около 27 тысяч жителей», — об этом
Власти Лос-Анджелеса рекомендуют гражданам, не проживающим в районах, подлежащих эвакуации, оставаться в безопасности внутри зданий и воздержаться от поездок по дорогам.
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