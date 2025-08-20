Mash: звезде «Ворониных» удалили опухоль

У актрисы Анны Фроловцевой, известной по роли Галины в телесериале «Воронины», обнаружили злокачественную опухоль, которую впоследствии удалили. Как сообщает telegram-канал Mash, ранее артистка обратилась к медикам из-за болей в груди.
«Звезде сериала „Воронины“ Анне Фроловцевой удалили опухоль. Недавно у 76-летней актрисы нашли злокачественное новообразование», — передает telegram-канал.
Ранее в ходе маммографии у артистки выявили новообразование в груди. Ей провели дополнительные диагностические исследования и подтвердили онкологию. Медицинский консилиум принял решение о проведении ей хирургической операции по удалению новообразования. Сейчас Анна Фроловцева восстанавливается после операции. В дальнейшем ей предстоит пройти курс гормональной и химиотерапии в соответствии с назначенным планом лечения.
В декабре 2024 года сообщалось, что Фроловцева обратилась за экстренной медпомощью из-за боли в сердце. Во время обследований у нее зафиксировали быстрое неритмичное сокращение органа — фибрилляцию предсердий. Отмечается, что подобное грозит формированием тромбов в камерах сердца, а в дальнейшем — возникновением инсульта. Как сообщили источники, состояние артистки ухудшилось из-за сахарного диабета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.