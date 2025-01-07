В пермский «Молот» перешел игрок из заокеанской лиги

Илья Николаев командирован в пермский хоккейный клуб
В хоккейный клуб «Молот» командирован Илья Николаев. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба.
«Нападающий Илья Николаев из системы ярославского „Локомотива“ командирован в Пермь. С 2021 года Николаев выступал в лигах USHL, ECHL и AHL» — сообщили в «Молоте».
Николаев — воспитанник ярославской школы хоккея. Он выступал за команды из системы ярославского «Локомотива». В 2019 году он стал обладателем кубка Харламова и серебряным призером Юниорского чемпионата мира.
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