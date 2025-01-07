07 января 2025

В пермский «Молот» перешел игрок из заокеанской лиги

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Илья Николаев командирован в пермский хоккейный клуб
Илья Николаев командирован в пермский хоккейный клуб Фото:

В хоккейный клуб «Молот» командирован Илья Николаев. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба.

«Нападающий Илья Николаев из системы ярославского „Локомотива“ командирован в Пермь. С 2021 года Николаев выступал в лигах USHL, ECHL и AHL» — сообщили в «Молоте».

Николаев — воспитанник ярославской школы хоккея. Он выступал за команды из системы ярославского «Локомотива». В 2019 году он стал обладателем кубка Харламова и серебряным призером Юниорского чемпионата мира.

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В хоккейный клуб «Молот» командирован Илья Николаев. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба. «Нападающий Илья Николаев из системы ярославского „Локомотива“ командирован в Пермь. С 2021 года Николаев выступал в лигах USHL, ECHL и AHL» — сообщили в «Молоте». Николаев — воспитанник ярославской школы хоккея. Он выступал за команды из системы ярославского «Локомотива». В 2019 году он стал обладателем кубка Харламова и серебряным призером Юниорского чемпионата мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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