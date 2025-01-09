«Известия»: вылов рыбы в Азовском и Черном море хотят ограничить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минсельхоз и Минприроды с просьбой ввести временные ограничения на вылов рыбы в Азовском и Черном морях из-за последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Чернышов также призвал ограничить продажу такой продукции до получения научных заключений о ее безопасности, пишут «Известия».
«Морепродукты, рыба, моллюски способны накапливать в своих организмах токсичные вещества, что делает опасным употребление их в пищу, если воды их обитания были загрязнены. Особенно уязвимы двустворчатые моллюски, которые сохраняют загрязняющие элементы на протяжении всей своей жизни. Учитывая эти факты, необходимо принять меры для предотвращения распространения продукции, которая может представлять угрозу для здоровья людей», — цитируют «Известия» Чернышова.
Кроме того, вице-спикер предложил усилить контроль за качеством морепродуктов, поступающих в продажу, и активизировать информационную кампанию среди населения о рисках потребления продукции из загрязненных районов. Эти меры направлены на защиту здоровья граждан от возможного отравления.
В декабре 2024 года в акватории Керченского пролива произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Суда транспортировали мазут, который, в результате аварии, попал в воды Черного моря. Разлив нефтепродуктов привел к гибели морских обитателей и птиц.
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