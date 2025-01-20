Финансист рассказал, что россиянам могут проиндексировать пенсии в третий раз

Третья за год индексация пенсий может уже произойти весной или летом. Об этом сообщил финансист, практикующий инвестор, эксперт по личному и семейному капиталу Иван Орлов.
«Дополнительная индексация пенсии в России весной-летом 2025-го представляется вполне возможной», — заявил Орлов в беседе с aif.ru. Он подчеркнул, что предстоящая индексация пенсий коснется преимущественно неработающих пенсионеров, которые относятся к наиболее уязвимым слоям общества. Это решение может быть принято по инициативе Социального фонда, учитывая, что уровень инфляции среди незащищенных групп населения выше официально заявленных показателей.
Кроме того, стоит отметить, что в апреле планируется индексация социальных пенсий на 14,75 %, выплаты не должны быть ниже прожиточного минимума, который составляет 17 733 рубля. Они предназначены для граждан, не имеющих права на страховую пенсию из-за недостаточного количества баллов или стажа.
Ранее член экспертного совета Госдумы Валерий Тумин заявил, что пенсии могут быть проиндексированы на 2-3% в этом году весной-летом. В начале года были проиндексированы выплаты работающих пенсионеров, которые не увеличивались с 2016 года. Таким образом, страховые пенсии с 1 января увеличили на 7,3%, однако инфляция в стране сложилась на уровне 9,52%, поэтому в феврале ожидается доиндексация выплат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.