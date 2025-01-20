Финансист рассказал, что россиянам могут проиндексировать пенсии в третий раз

Финансист Орлов: дополнительная индексация пенсий возможна весной или летом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Третья за год индексация пенсий может пройти весной или летом этого года
Третья за год индексация пенсий может пройти весной или летом этого года Фото:

Третья за год индексация пенсий может уже произойти весной или летом. Об этом сообщил финансист, практикующий инвестор, эксперт по личному и семейному капиталу Иван Орлов.

«Дополнительная индексация пенсии в России весной-летом 2025-го представляется вполне возможной», — заявил Орлов в беседе с aif.ru. Он подчеркнул, что предстоящая индексация пенсий коснется преимущественно неработающих пенсионеров, которые относятся к наиболее уязвимым слоям общества. Это решение может быть принято по инициативе Социального фонда, учитывая, что уровень инфляции среди незащищенных групп населения выше официально заявленных показателей.

Кроме того, стоит отметить, что в апреле планируется индексация социальных пенсий на 14,75 %, выплаты не должны быть ниже прожиточного минимума, который составляет 17 733 рубля. Они предназначены для граждан, не имеющих права на страховую пенсию из-за недостаточного количества баллов или стажа.

Ранее член экспертного совета Госдумы Валерий Тумин заявил, что пенсии могут быть проиндексированы на 2-3% в этом году весной-летом. В начале года были проиндексированы выплаты работающих пенсионеров, которые не увеличивались с 2016 года. Таким образом, страховые пенсии с 1 января увеличили на 7,3%, однако инфляция в стране сложилась на уровне 9,52%, поэтому в феврале ожидается доиндексация выплат

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третья за год индексация пенсий может уже произойти весной или летом. Об этом сообщил финансист, практикующий инвестор, эксперт по личному и семейному капиталу Иван Орлов. «Дополнительная индексация пенсии в России весной-летом 2025-го представляется вполне возможной», — заявил Орлов в беседе с aif.ru. Он подчеркнул, что предстоящая индексация пенсий коснется преимущественно неработающих пенсионеров, которые относятся к наиболее уязвимым слоям общества. Это решение может быть принято по инициативе Социального фонда, учитывая, что уровень инфляции среди незащищенных групп населения выше официально заявленных показателей. Кроме того, стоит отметить, что в апреле планируется индексация социальных пенсий на 14,75 %, выплаты не должны быть ниже прожиточного минимума, который составляет 17 733 рубля. Они предназначены для граждан, не имеющих права на страховую пенсию из-за недостаточного количества баллов или стажа. Ранее член экспертного совета Госдумы Валерий Тумин заявил, что пенсии могут быть проиндексированы на 2-3% в этом году весной-летом. В начале года были проиндексированы выплаты работающих пенсионеров, которые не увеличивались с 2016 года. Таким образом, страховые пенсии с 1 января увеличили на 7,3%, однако инфляция в стране сложилась на уровне 9,52%, поэтому в феврале ожидается доиндексация выплат. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...