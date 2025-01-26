Пермский автодилер отказался от продажи машин двух китайских брендов

Дилер продолжает обслуживать автомобили китайских брендов
Пермский дилерский центр «Автопрестиж» остановил продажи автомобилей китайских брендов Kaiyi и BAIC. Причинной стало отсутствие спроса.
«Пермский автохолдинг „Автопрестиж“ отказался от дилерства бренда Kaiyi (суббренд Chery) и BAIC. Однако продолжает их сервисное обслуживание», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что автомобили этих марок не исчезли с пермского рынка. Их продолжает продавать дилер «Вега-Моторс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!