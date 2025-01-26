26 января 2025
25 января 2025

Пермский автодилер отказался от продажи машин двух китайских брендов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дилер продолжает обслуживать автомобили китайских брендов
Дилер продолжает обслуживать автомобили китайских брендов Фото:

Пермский дилерский центр «Автопрестиж» остановил продажи автомобилей китайских брендов Kaiyi и BAIC. Причинной стало отсутствие спроса.

«Пермский автохолдинг „Автопрестиж“ отказался от дилерства бренда Kaiyi (суббренд Chery) и BAIC. Однако продолжает их сервисное обслуживание», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что автомобили этих марок не исчезли с пермского рынка. Их продолжает продавать дилер «Вега-Моторс».

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Пермский дилерский центр «Автопрестиж» остановил продажи автомобилей китайских брендов Kaiyi и BAIC. Причинной стало отсутствие спроса. «Пермский автохолдинг „Автопрестиж“ отказался от дилерства бренда Kaiyi (суббренд Chery) и BAIC. Однако продолжает их сервисное обслуживание», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники. Уточняется, что автомобили этих марок не исчезли с пермского рынка. Их продолжает продавать дилер «Вега-Моторс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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