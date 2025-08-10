NYT: Зеленский несет большие риски из-за «победной» встречи Путина с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с серьезными рисками на фоне готовящейся встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.
"Зеленский больше всех рискует на этом саммите. После его неприятной встречи c Трампом в Овальном кабинете в феврале, у президента Украины все основания опасаться ненадежности Трампа", — пишут американские журналисты, ссылаясь на экспертов.
В материале подчеркивается, что Киев опасается возможного смягчения позиции Вашингтона по отношению к России. Украинские официальные лица полагают, что итоги переговоров между Трампом и Путиным могут повлиять на динамику поддержки Киева со стороны Запада.
Профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин также отмечал, что на этой неделе президент России Владимир Путин сумел реализовать ряд важных внешнеполитических задач. По мнению эксперта, предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске, представляет для российского лидера редкий шанс изложить свою точку зрения по украинскому конфликту без посторонних.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.