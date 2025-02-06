Фуры столкнулись с машинами на МКАД и парализовали движение

В Москве из-за ДТП перекрыли для движения транспорта три полосы из пяти на 64-м километре МКАД
В Москве на 64-м километре МКАД произошло столкновение трех легковых машин и двух грузовиков. На данный момент движение перекрыто по трем полосам из пяти, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки», — заявили в экстренных службах для РИА Новости. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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