Фуры столкнулись с машинами на МКАД и парализовали движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве из-за ДТП перекрыли для движения транспорта три полосы из пяти на 64-м километре МКАД
В Москве из-за ДТП перекрыли для движения транспорта три полосы из пяти на 64-м километре МКАД Фото:

В Москве на 64-м километре МКАД произошло столкновение трех легковых машин и двух грузовиков. На данный момент движение перекрыто по трем полосам из пяти, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки»,  — заявили в экстренных службах для РИА Новости. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на 64-м километре МКАД произошло столкновение трех легковых машин и двух грузовиков. На данный момент движение перекрыто по трем полосам из пяти, сообщил представитель экстренных служб столицы. «На внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки»,  — заявили в экстренных службах для РИА Новости. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...