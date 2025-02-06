В России хотят ввести поэтапное профессиональное образование

Президент России Владимир Путин предложил ввести поэтапное образование. По словам российского лидера, благодаря этим изменениям, студенты, получающие образование в высших учебных заведениях, смогут получить квалификацию.
«Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации», — дал соответствующее поручение Путин. Об этом он сказал во время заседания Совета по науке и образованию. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он отметил, что эту возможность нужно предусмотреть при разработке нормативной базы новой модели высшего образования.
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